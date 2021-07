Oroscopo domani sabato 31 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): rafforzare l’autostima

Oroscopo domani Cancro 31 luglio: umore

E’ il momento ideale per rafforzare la vostra autostima, mostrare il vostro talento e le abilità. La Luna in Toro odierna al vostro segno chiede dei cambiamenti riguardo i vostro obbiettivi a lungo termine. Se state pensando troppo in piccolo, cercate di eliminare quei blocchi emotivi che minano la sicurezza in voi stessi e iniziare a sviluppare, senza timore, una visione più ampia e più gratificante.

Non è escluso, inoltre, che oggi approfondirete un’amicizia, grazie al fatto che condividete gli stessi interessi e che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo domani Cancro 31 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: la Luna in Toro illumina la giornata, nella relazione c’è leggerezza, senso dell’umorismo e grande desiderio.

Soli: grande potere di seduzione, siete ben decisi a fare nuovi incontri e una conquista è assicurata.

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un coraggioso passo avanti

Oroscopo domani Scorpione 31 luglio: umore

L’armonia tra la Luna e Venere al vostro segno indica che mostrando ciò che siete in grado di fare, quanto siete efficienti e brillanti, farete arrivare belle opportunità. Se fino a oggi siete rimasti dietro le quinte, il Sole in Leone vi spingerà a essere orgogliosi di ciò che avete realizzato fino a oggi e di quanto potreste raggiungere in futuro.

Fare un coraggioso passo avanti vi permetterà di dare inizio, alla grande, alle danze.

Oroscopo domani Scorpione 31 luglio: amore

In coppia: gli astri vi offrono la possibilità di far evolvere la relazione così da trovare un nuovo equilibrio.

Soli: avete ragione a essere selettivi ma esagerando rischiate di farvi scappare qualche incontro d’amore…

Oroscopo domani 31 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): prendere una decisione

Oroscopo domani Pesci 31 luglio: umore

Ampliare la vostra visione rispetto a una situazione, vi permetterà di realizzare qualcosa che avete veramente a cuore. Nei prossimi giorni potreste dover prendere una decisione sull’opportunità o meno di portare avanti un progetto.

Capire come e quanto potrebbe essere utile renderà più facile dire un sì. I pianeti annunciano che potreste aver bisogno di tempo per decidere ma probabilmente la cosa migliore è quella di procedere verso la concretizzazione dell’obbiettivo.

Oroscopo Pesci 31 luglio: amore

In coppia: bella intesa con il partner, più che mai siete certi di avere accanto la persona giusta. Giornata magica.

Soli: incontri interessanti, c’è grande possibilità che uno si trasformi velocemente in una storia passionale.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: MAGGIORE FORZA E SICUREZZA

TORO: ARRIVANO CONSIGLI PREZIOSI

GEMELLI: RICARICARE LE BATTERIE

LEONE: CERCATE DI ESSERE ELASTICI

VERGINE: UN IMPREVISTO POSITIVO

BILANCIA: RIFLETTERE SULLE AMICIZIE

SAGITTARIO: UNA FUGA DALLA ROUTINE

CAPRICORNO: LIBERARVI DALLO STRESS

ACQUARIO: UNA VITTORIA FINANZIARIA