Oroscopo domani sabato 4 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 4 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): seguire l’istinto

Oroscopo domani Cancro 4 settembre: umore

Grazie ai passaggi odierni, entrerete in contatto con intuizioni splendide. Se qualcosa ha scatenato un conflitto interiore, presto tornerete ad avere sicurezza e saprete come muovervi. Potreste chiedervi se seguire la voce del cuore o la razionalità: in questo caso, affidarvi all’istinto è la cosa migliore e vi risparmierà dei problemi. Nella vita personale, oggi sarete spinti a rendere più sereni le relazioni con i familiari: qualsiasi conversazione sarà costruttiva.

Oroscopo domani Cancro 4 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: amate il partner ma se capite che la routine sta prendendo il sopravvento, sorprendetelo/a con una serata romantica speciale! Soli: sognate il grande amore e dunque le storie d’amore banali non vi interessano. Non vi rimane che pazientare… Oroscopo domani 4 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): viva la sincerità!

Oroscopo domani Scorpione 4 settembre: umore

In una relazione con una persona cara – potrebbe trattarsi di un amico o di un familiare – voi o l’altro/a state nascondendo alcune cose. Se la cosa riguarda voi, sarebbe tanto grave, terribile, essere sinceri? Fare il primo passo e parlarne, aprirvi, può certo rendervi vulnerabili ma potrebbe essere l’unico modo per risolvere e avere la pace, il supporto e la comprensione che tanto desiderate. Ma non solo, sicuramente vi libererete dello stress.

Oroscopo domani Scorpione 4 settembre: amore

In coppia: è un sabato un po’ agitato, rischiate di dire cose che non piaceranno – neanche un po’ – al partner. Soli: tendenza a criticare tutto e tutti, a mettere in discussione qualsiasi cosa… Ma alla fine, potrebbe anche essere un bene.

Oroscopo domani 4 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): i conti con la realtà

Oroscopo Pesci 4 settembre: umore

Potreste chiedervi perché non vi sentite sufficientemente motivati a concretizzare un sogno a cui ultimamente avete pensato spesso. Probabile che finalmente siate disposti a fare i conti con la realtà. Il buon aspetto Mercurio-Saturno vi obbliga a rimanere con i piedi per terra e sarà d’aiuto a fare progetti solidi, concreti, fattibili. Vedrete dettagli che in altri giorni vi sfuggirebbero. Se, inoltre, avete bisogno di supporto, è un buon momento per ottenerlo.

Oroscopo Pesci 4 settembre: amore

In coppia: molto romantici, l’atmosfera è all’insegna della sensualità, avete voglia di esprimere l’amore per il partner.

Soli: bando alla timidezza e sbloccherete la situazione. Se una persona vi attrae, prendete il coraggio a due mani e fate il primo passo!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: FARETE VOSTRA UN’OPPORTUNITA’

TORO: IL CONTROLLO DELLA VOSTRA VITA

GEMELLI: COSA AVETE INTENZIONE DI FARE?

LEONE: IL TIMORE DELL’IGNOTO

VERGINE: RIVEDERE LE ASPETTATIVE

BILANCIA: MOLTO DETERMINATI

SAGITTARIO: IN COMPETIZIONE CON GLI ALTRI

CAPRICORNO: NOTIZIE SU CAMBIAMENTI DI LAVORO

ACQUARIO: CONCENTRATI SU CIO’ CHE E’ FATTIBILE