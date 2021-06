Oroscopo domani 5 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): prendere l’iniziativa nel lavoro

Oroscopo domani Cancro 5 giugno: umore

Una situazione tesa tra voi e un’altra persona oggi potrebbe raggiungere l’apice e probabilmente è il momento giusto per tirare fuori qualche scheletro dall’armadio e dire la vostra, soprattutto se vi sentite dati per scontati. Venere nel vostro segno aiuterà a esprimervi con grande chiarezza ma senza per questo diventare offensivi. Far sapere alla persona quali sono i limiti che non deve superare è una buona cosa.

Nel lavoro, con gli attuali passaggi, siete pregati di prendere l’iniziativa. L’armonia tra Giove e Venere potrebbe farvi ottenere un successo professionale o la conclusione positiva di un affare.

Oroscopo domani Cancro 5 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: i passaggi odierni potrebbero minare la tranquillità. Sarete chiusi a riccio oppure esploderete. Cautela, in entrambi i casi.

Soli: la solitudine vi pesa parecchio, avete la sensazione che nessuno sia interessato a voi e ce l’avrete con il mondo intero. Così facendo allontanate chi vorrebbe corteggiarvi.

Oroscopo domani 5 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): scegliere con cura le parole

Oroscopo domani Scorpione 5 giugno: umore

Con la dissonanza Marte-Plutone, entrambi i pianeti governano il vostro segno, le emozioni sono forti, siete spinti a esprimervi con estrema sincerità ma fate attenzione, cercate di essere consapevoli della scelta delle parole poiché rischiate di essere aggressivi.

Non è escluso uno scontro con un collega o una persona con cui collaborate a un progetto e a meno che non accettiate il fatto che l’altro può pensarla in modo diverso dal vostro, la relazione potrebbe arrivare a un punto di non ritorno.

Oroscopo domani Scorpione 5 giugno: amore

In coppia: quando la situazione vi sembra tranquilla, per renderla piccantina cercate il pelo nell’uovo, tanto per scatenare emozioni intense. Difficile oggi starvi dietro…

Soli: non riuscite a capire se chi vi attrae è interessato o meno e nel dubbio vi lancerete a occhi chiusi senza considerare le eventuali conseguenze.

Oroscopo domani 5 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): procedere con calma

Oroscopo domani Pesci 5 giugno: umore

E’ un sabato in cui il lavoro potrebbe pesarvi parecchio, non vedrete in modo chiaro i dettagli e potreste commettere degli errori. Se ne commetterete uno, evitate di stressarvi o sentirvi in colpa: può capitare a chiunque! La cosa migliore è procedere con calma, ricontrollare il lavoro.

Al contempo, sul fronte delle amicizie, in questi giorni potreste venire a sapere che nei vostri confronti una persona non è stata leale. In questo caso sarete pronti a prendere definitivamente le distanze.

Oroscopo Pesci 4 giugno: amore

In coppia: per curiosità o gelosia o per essere rassicurati oggi metterete il naso nella privacy del partner. E se invece ne parlaste?

Soli: se state vivendo un flirt non premete l’acceleratore. La situazione evolverà al momento giusto.

