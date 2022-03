Oroscopo domani sabato 5 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 5 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): stabilire dei confini

Oroscopo domani Cancro 5 marzo: umore

Il buon aspetto della Luna in Ariete con Mercurio e Saturno in Acquario punto i riflettori sul vostro coraggio, su cui dovete fare leva per chiudere dei legami, stabilire dei confini con persone, situazioni o atteggiamenti ormai superati e che non hanno ragione di essere. Fatelo e vi sentirete più leggeri, potrete dare il via ad alcuni cambiamenti positivi, così come indica la fortunata congiunzione Sole-Giove in Pesci.

Oroscopo domani Cancro 5 marzo: amore

In coppia: una bella complicità rafforza la relazione. In ogni caso, è ora di dare una scossa alle abitudini e alla routine quotidiana. E le idee non vi mancano.

Soli: andate ad appuntamenti con persone che non conoscete, vi piace catturare l’attenzione e giocarci abilmente. Ma oggi non siete immuni al colpo di fulmine. I vostri piani rischiano di essere ribaltati!

Oroscopo domani 5 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un regalo inatteso Oroscopo domani Scorpione 5 marzo: umore Potrebbe esserci qualcosa di positivo che vi darà quello slancio di cui avete parecchio bisogno. Se i giorni recenti sono stati impegnativi, gli avvenimenti odierni potrebbero essere un balsamo lenitivo, sarete più felici e ottimisti. La congiunzione Sole-Giove In Pesci può far arrivare un regalo inatteso oppure una relazione fare un passo avanti positivo o, ancora, un’uscita sarà divertente. In ogni caso finalmente potrete rilassarvi. Oroscopo domani Scorpione 5 marzo: amore In coppia: gli astri vi permettono di far passare la tempesta senza lasciarci le penne. Quando vi sentite feriti, reagite attaccando. Ma oggi il partner troverà le parole giuste per calmarvi… Soli: piccola depressione post-rottura o vita sociale in calo. Niente va come vorreste. Vi immergerete nei ricordi. Oroscopo domani 5 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): vi sentite più leggeri Oroscopo Pesci 5 marzo: umore Rispetto alla scorsa settimana, con la congiunzione Sole-Giove nel vostro segno è un sabato in cui vi sentite più leggeri. Forse qualcosa è cambiato, oppure avete risolto un problema o una questione e il senso di sollievo è decisamente travolgente. Che si tratti di un viaggetto improvvisato o di un caffè con gli amici oggi per festeggiare sarete pronti a fare qualcosa di simpatico, che vi gratificherà. Oroscopo Pesci 5 marzo: amore In coppia: organizzerete una giornata romantica, farete qualcosa di inedito. Soli: incontrerete l’amore in un luogo o contesto insolito. Una persona accenderà la vostra curiosità nonché il desiderio.

