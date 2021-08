Oroscopo domani sabato 7 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): accettare o no una proposta?

Oroscopo domani Cancro 7 agosto: umore

Le vibrazioni planetarie attuali potrebbero rendere i prossimi giorni entusiasmanti e al contempo all’insegna dell’incertezza. Potreste infatti sentire che per quanto sia buona l’offerta di una persona, non dovreste fare affidamento su ciò che dice, soprattutto se è l’istinto a suggerirvelo. Non prendete impegni al riguardo, fino a quando non scoprirete che le cose quadrano. Ovvero, se la proposta vi fa evolvere. Se sarà così, a quel punto potrete accettare. In caso contrario, lasciatela alle spalle.

Oroscopo domani Cancro 7 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: l’amore reciproco rende più forti entrambi ma non solo rafforza l’autostima, vostra e del partner.

Soli: accettate inviti, uscite dalla corazzetta e comunicate. In caso contrario sarà il deserto.

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitate di rimandare

Oroscopo domani Scorpione 7 agosto: umore

Circolano dubbi, seppure momentanei, e un po’ di confusione. Evitate di rimandare o di fare mille cose insieme che non vi permettono di concentrarvi sull’essenziale. Se possibile, concedetevi una pausa. Se per qualche motivo i progetti non stanno andando come vorreste, non dovete aver paura di ricominciare: ne avrete ampia possibilità nonché il potere di farlo. A breve prenderà forma un nuovo inizio riguardante gli obbiettivi, la reputazione o la carriera.

Oroscopo domani Scorpione 7 agosto: amore

In coppia: per scacciare i pensieracci, le preoccupazioni, oggi avete bisogno di dolcezza e tenerezza. Fatelo capire al partner.

Soli: se desiderate riprendere i contatti con una persona, che rimuginate a fare? E’ molto semplice, chiamate!

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rallentare il ritmo

Oroscopo domani Pesci 6 agosto: umore

Per oggi, fermatevi. Anche se avete intenzione di essere produttivi al massimo è importante rallentare il ritmo. Rilassatevi, non pretendete troppo da voi stessi, le energie non sono inesauribili. In caso contrario, subentrerà lo stress, il corpo si ribellerà. Su un altro piano: in questi mesi è probabile che abbiate fatto nuove conoscenze, alcune utili al lavoro, al raggiungimento dei vostri obbiettivi. Oggi sarebbe saggio riflettere sulle persone che hanno avuto un impatto sulla vostra vita e contattarle: rinnoverete il rapporto e potreste essere reciprocamente d’aiuto.

Oroscopo Pesci 7 agosto: amore

In coppia: se dovesse esserci, risolvete in fretta un piccolo problema familiare prima che guasti l’armonia con il partner.

Soli: sembra che oggi l’amore non sia – per voi – una priorità. Avete ben altro a cui dover pensare.

