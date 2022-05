Oroscopo domani sabato 7 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani Cancro 7 maggio: umore

La Luna esce dal vostro segno ed entra in Leone: vi sentirete più sicuri di voi stessi, qualsiasi cosa deciderete di fare, è un buona giornata per dimostrare che quando volete sapete essere più che determinati. Per nulla al mondo mollerete la presa! Potreste ad esempio, voler concedervi qualcosa e una persona cara non sarà d’accordo, cercherà di dissuadervi. Ma è sicuro che non ci riuscirà.

Oroscopo domani Cancro 7 maggio: amore

In coppia: grazie a nuove prospettive, rafforzerete la solidità della relazione. Raddoppierete le attenzioni per il partner che le ricambierà centuplicate! Soli: un amico potrebbe presentarvi una persona: sarà un incontro coinvolgente per entrambi! Oroscopo domani 7 maggio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): senso del dovere accentuato