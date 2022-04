Oroscopo domani sabato 9 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Cancro, oggi sentirete fortemente l’affetto e il sostegno di chi vi circonda. Sfruttate queste vibrazioni per ricambiare con generosità il vostro affetto, fate complimenti ed elogi! In serata la Luna sarà in dissonanza con Mercurio e Plutone: potrebbero esserci problemi di comunicazione. E’ probabile spegnerete i dispositivi e vi coccolerete con un buon libro o il programma televisivo preferito.