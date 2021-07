Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 10 luglio 2021: Oroscopo 10 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani sabato 10 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): tenaci e ostinati



Oroscopo domani Toro umore

Continuando a rimanere chiusi nella vostra zona di comfort, è evidente che non accadrà nulla di nuovo. Il Novilunio in Cancro incoraggia il vostro segno a provare qualcosa di diverso, di fresco ed entusiasmante. La Luna Nuova, al contempo, potrebbe accentuare la leggendaria ostinazione nonché la tenacia.

In ogni caso, è sicuro che vi lascerete influenzare da nessuno, nonostante alcune persone care vorrebbero cambiaste idea su una questione. Potrebbe trattarsi di qualcosa che è in ballo già da tempo e che potrebbe aver creato delle forti tensioni.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: molto affettuosi con il partner, pieni di desiderio e la sensualità è al top. Che notte di passione…

Soli: non avete intenzione di passare la serata da soli/e. E ci riuscirete. Sfrutterete al meglio ciò che vi offre la vita.

Oroscopo domani sabato 10 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): è il momento di agire

Oroscopo domani sabato 10 luglio Vergine umore

Pur sapendo esattamente qualche direzione imboccare, dove siete diretti, parlandone con una persona rischiate che stravolga le vostre certezze. Parlare con la persona sbagliata nel momento sbagliato, vi metterebbe in difficoltà, farebbe nascere dei dubbi che non hanno ragione di essere.

Tenete dunque per voi quanto avete deciso di intraprendere oppure scegliete con saggezza la persona con cui confidarvi. Tanto più che è finito il tempo di parlare ora è arrivato il momento di agire!

Oroscopo domani vergine per l’amore di sabato 10 luglio 2021

In coppia: prenderete solo il lato positivo di questo sabato, vi ritroverete in un’oasi di serenità.

Soli: incontri romantici, sensuali, passionali: all’altezza dunque delle vostre aspettative.

Oroscopo domani sabato 10 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): realizzare un progetto

Oroscopo di domani sabato 10 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

E’ noto quanto il vostro segno sia sempre molto riservato sulla vita privata, difficilmente concedete la vostra fiducia totale. Eppure se una questione ha scatenato ansia oggi potreste dire più di quanto vorreste. E una volta rotti gli argini non fermarvi più. Non è un problema se condividerete con una persona notoriamente affidabile. In caso contrario, potrebbe spifferare ai quattro venti le vostre confidenze.

Più in generale, i pianeti annunciano che attenervi a un piano senza arrendervi vi metterà in grado di realizzare un progetto che inizialmente sembrava fuori dalla vostra portata.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 10 luglio

In coppia: tenerezza, condivisione e complicità. E’ un bel sabato che sfrutterete al meglio.

Soli: se una persona vi attrae, osate e fate il primo passo o date il via a una conversazione. Il vostro potere di seduzione garantisce il successo.

