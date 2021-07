Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 11 luglio 2021: Oroscopo 11 luglio tutti i segni

Oroscopo domani domenica 11 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): molto convincenti



Oroscopo domani Toro umore

Mercurio sbarca in Cancro, fino al 27 luglio sosterà nel vostro settore della comunicazione: il potere di convincere chi avrete di fronte sarà al massimo, il vostro modo di esprimervi, l’approccio verbale che avrete con chi vi circonda, vi farà toccare con mano la forza che c’è nelle vostre parole.

Se avete intenzione di promuovere un’idea riguardante un progetto è il momento di farvi avanti: riscuoterete consenso. Il pianeta inoltre, vi rende più simpatici del solito, a suon di battute farete ridere le persone care.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: con la Luna in Leone, la vostra tendenza odierna è quella di rimuginare. Cercate di essere più positivi.

Soli: il morale oggi non è al top ma Giove in Pesci valorizza la vostra socievolezza, per cui uscite, riprendetevi!

Oroscopo domani domenica 11 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): amicizia e solidarietà

Oroscopo domani domenica 11 luglio Vergine umore

Mercurio, vostro pianeta governatore, da oggi e fino al 27 luglio sosterà in Cancro: in primo piano c’è l’amicizia e la solidarietà. Se qualcuno avrà bisogno di voi sarete presenti (in ogni caso, cercate di mettere dei limiti perché c’è chi , tra amici e familiari chi se ne approfitta).

Il transito accentua la voglia di serenità, in questo periodo sarete pronti a divertirvi e a frequentare istintivamente persone che vi accettano così come siete.

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 11 luglio 2021

In coppia: qualche piccola contrarietà. Se volete mantenere l’armonia cercate di fare delle concessioni.

Soli: chiusi a riccio, con l’opposizione Luna-Saturno comunicare, frequentare oggi non è semplice.

Oroscopo domani domenica 11 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): favorite le negoziazioni

Oroscopo di domani domenica 11 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Mercurio entra in Cancro fino al 27 luglio: è un transito che favorisce la firma di un accordo o di un contratto. Il pianeta è in armonia con Giove in Pesci, il che indica che avrete dei vantaggi da qualsiasi negoziazione. Al contempo, nel lavoro è un buon momento per appianare eventuali disaccordi.

Per quanto riguarda la vita familiare, cercate di essere disponibili, di ascoltare le persone care, avere delle conversazioni affettuose: probabilmente ne hanno bisogno.

Oroscopo domani capricorno amore domenica 11 luglio

In coppia: sorridete, cercate di trasmettere positività al partner! E’ una buona giornata per parlare di progetti a due.

Soli: volete vivere la passione, far vibrare il vostro cuore: su internet o frequentando i posti giusti, cercate di provocare gli incontri.

