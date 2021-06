Oroscopo domani domenica 13 giugno 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il valore degli affetti



Oroscopo domani Toro umore

A cosa date più valore? La presenza di Venere vi spingerà a meditare sulla domanda e a giungere ad alcune conclusioni. Mercurio in moto retrogrado nel vostro settore del denaro vi farà realizzare che a rendervi felici non è tanto ciò che possedete di materiale ma i legami che avete stabilito con gli amici, i familiari e averli accanto è motivo di gioia.

Ed effettivamente il vero tesoro sono loro. E non è escluso che oggi una persona cara che non vedete da un po’ potrebbe chiamarvi o fare una visita improvvisa.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: con la congiunzione Luna-Marte in Leone, in serata siete pregati di fare l’amore e non la guerra.

Soli: siete irresistibili, temerari, un po’ “canaglie” e pronti a lanciarvi in più avventure contemporaneamente!

Oroscopo domani domenica 13 giugno Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): circola un po’ di confusione

Oroscopo domani domenica 13 giugno Vergine umore

Per il vostro segno non avere il controllo delle situazioni è una sorta di dramma, dunque visto che oggi potrebbero esserci dei ritardi o circolare confusione nel programma della giornata, vi sentirete frustrati. Ma cercare di fare le cose a modo vostro, potrebbe soltanto peggiorare la situazione.

Lasciate che tutto segua il corso naturale, tanto più che non accadrà nulla di drammatico. E’ la giornata ideale per trascorrere un po’ di tempo da soli e rilassarvi.

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 13 giugno 2021

In coppia: i problemi del partner incidono sul vostro morale e viceversa, al punto che oggi il dialogo è a zero.

Soli: l’attrazione per una persona potrebbe essere del tutto infondata, nonostante gli amici vi dicano che siete fuori strada.

Oroscopo domani domenica 13 giugno 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non dovete reprimere le emozioni

Oroscopo di domani domenica 13 giugno 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Potreste chiedervi se parlare apertamente o meno con una persona, soprattutto se non volete che si arrabbi. Ma rimuginare, esitare e non dire nulla avrà il solo effetto di reprimere le emozioni. Vi sentirete insoddisfatti e di malumore.

Sarebbe più semplice invece affrontare apertamente la complessa situazione, se non altro per avere un po’ di tranquillità. Prendendo l’iniziativa scoprirete che la conversazione rappresenterà una svolta in un legame per voi importante.

Oroscopo domani capricorno amore domenica 13 giugno

In coppia: cercate di trasformare le emozioni in parole, sradicate il rancore e le frustrazioni: insieme al partner sarete felici!

Soli: sognate l’amore con la A maiuscola e i pianeti oggi ve lo serviranno su un piatto d’argento.

