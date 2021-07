Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 17 luglio 2021: Oroscopo 17 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani sabato 17 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): provare qualcosa di nuovo



Oroscopo domani Toro umore

Urano nel vostro segno è un passaggio potente, potrebbe spingervi ad adottare nuove prospettive che ispirano una nuova crescita. Affinché ciò accada, è importante capire dove si trova la vostra zona di comfort, poiché potreste avere la spinta andare oltre. Se vi sentite a disagio all’idea di sperimentare qualcosa di nuovo, dovreste provarci comunque andrà a vostro vantaggio.

Tuttavia con l’opposizione Sole-Plutone odierna, nel lavoro potreste pensare che vi impongano qualcosa che non volete e avrete poco margine di manovra per cambiare la situazione.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: oggi avete la capacità di esprimere – in positivo – tutto ciò che provate. Se siete stati in freddo, vi riconcilierete.

Soli: se una persona vi attrae, bando alla timidezza e dichiarate i vostri sentimenti. Scoprirete di essere ricambiati.

Oroscopo domani sabato 17 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): superare alcuni timori

Oroscopo domani sabato 17 luglio Vergine umore

Riguardo a una discussione accesa – di lavoro o personale – penserete se rispondere per le rime o tacere. In ogni caso chi avrete di fronte, potrebbe tentare di prendere il sopravvento, avere l’atteggiamento di chi si sente superiore e ciò rendervi vulnerabili, insicuri, intaccare la vostra autostima.

Ma è realmente così? Probabilmente avete più influenza di quanto pensate, dunque non tiratevi indietro e affrontate tutto con la massima determinazione. Alcuni timori che avete vanno superati definitivamente.

Oroscopo domani vergine per l’amore di sabato 17 luglio 2021

In coppia: circolano tensioni, alcuni progetti potrebbero essere messi in discussione. Ne riparlerete in seguito.

Soli: potreste porvi delle domande riguardo un incontro recente. E avete ragione, meglio chiarire con voi stessi prima di andare avanti.

Oroscopo domani sabato 17 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di irritarvi

Oroscopo di domani sabato 17 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Nel lavoro, potreste aver bisogno di affrontare una discussione ma al contempo avere la necessità di mantenere buoni rapporti con la persona in questione. Parlare, con l’opposizione Sole-Plutone (quest’ultimo nel vostro segno) è fondamentale ma dovete farlo nel modo giusto, ovvero esprimervi con la massima diplomazia.

Vi permetterà di ottenere un esito positivo, otterrete il consenso dell’altro/a. Evitate di irritarvi, di accendervi come fiammiferi poiché non servirebbe a niente, non concludereste nulla.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 17 luglio

In coppia: non vedete le situazioni in un’ottica positiva e il partner potrebbe interpretare le vostre parole come un rimprovero nei suoi confronti. Cambiate musica.

Soli: incontri (anche con gli amici) e conquiste non mancano ma buttate nel cassonetto l’atteggiamento austero.

