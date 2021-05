Oroscopo domani venerdì 21 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una decisione drastica



Oroscopo domani Toro umore

Potreste essere tentati, oggi o nei prossimi, di prendere una decisione drastica che comporterà un cambiamento in una situazione che sembrava bloccata. Tuttavia, prima di procedere i pianeti consigliano di pensarci molto attentamente. In seguito è possibile che vogliate comunque ancora andare avanti ma riflettendo avrete dato a voi stessi la possibilità di prendere in considerazione se esista un altro modo meno radicale.

Stessa cosa se avete intenzione di fare un acquisto importante: rimandate a quando avrete le idee più chiare.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: cambierete idea su una questione ma non sapendo come dirlo al partner, resterete muti. Non è il miglioro modo di affrontare la situazione.

Soli: potreste avere difficoltà a scegliere tra due persone e la tirerete per le lunghe. Per quanto tempo?

Oroscopo domani venerdì 21 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): uscire da una situazione problematica

Oroscopo domani venerdì 21 Maggio Vergine umore

Potreste voler uscire a tutti i costi da una situazione problematica in cui vi siete cacciati, ma è possibile che l’atteggiamento non funzioni. Più cercherete di giustificare le vostre azioni e tanto più sarà evidente al diretto interessato/a che avete commesso un errore.

Ammettetelo e probabilmente l’altro/a sarà pronto a chiudere un occhio. E visto che la maggior parte di ciò che fate è irreprensibile, non dovete sentirvi in colpa né avercela con voi stessi.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 21 Maggio 2021

In coppia: potreste essere più possessivi del solito e mostrarlo apertamente. Occhio a diventare soffocanti.

Soli: è la giornata ideale per dichiarare il vostro amore: direte le parole giuste, fatevi coraggio!

Oroscopo domani venerdì 21 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di scattare come molle

Oroscopo di domani venerdì 21 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Alcuni cambiamenti interiori ora saranno più evidenti esteriormente. Con l’aspetto Sole-Giove potreste ad esempio condividere delle emozioni che in precedenza avreste avuto difficoltà a esprimere. E ciò vi sarà d’aiuto a parlare di un problema che da un po’ vi destabilizza, è motivo di turbamento.

In questo modo avrete un quadro più chiaro e completo della situazione e capirete. Su un altro piano: nel lavoro evitate di scattare come molle e prima di parlare, ascoltate cosa hanno da dire gli altri.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 21 Maggio

In coppia: chiudete un occhio su un piccolo disaccordo. Appianate la situazione.

Soli: oggi vi sentite pronti a lanciarvi nella conquista della persona che vi attrae!

