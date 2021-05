Oroscopo domani sabato 22 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): poco in sintonia con chi vi circonda



Oroscopo domani Toro umore

Potreste essere tentati di lanciarvi in qualche acquisto, concedervi qualcosa di cui pensate avete bisogno o che semplicemente vi piace. Tuttavia con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste spendere in modo irrazionale, comprare qualcosa e in seguito pentirvi. Aspettate qualche giorno e potreste rendervi conto che dopotutto è un acquisto che sarebbe meglio evitare. Più in generale, in fine settimana non sarà di tutto riposo ma mentalmente: sarete nervosi e poco in sintonia con chi vi circonda.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: la sensualità è al top e saprete come coinvolgere la persona amata!

Soli: nei confronti di una persona, il cuore potrebbe essere diviso tra amore e amicizia…

Oroscopo domani sabato 22 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): la stanchezza si fa sentire

Oroscopo domani sabato 22 Maggio Vergine umore

E’ un fine settimana in cui la stanchezza si fa sentire e non chiederete molto agli altri: soltanto che vi lascino in pace così da concedervi riposo, relax e forse concedervi un buon pranzetto. Avete bisogno di qualcosa che soddisfi la golosità, probabilmente per compensare le energie spese nel corso della settimana o per consolarvi delle delusioni provocate dalla dissonanza Mercurio-Nettuno – ancora attiva – e che vi obbliga a essere lucidi su alcune scelte fatte in passato.

Oroscopo domani vergine per l’amore di sabato 22 Maggio 2021

In coppia: splendida intesa, con il partner parlerete dei desideri, delle aspettative e sarà pronto/a ad assecondarvi.

Soli: flirtare a tutto campo vi divertirà e non vi sentirete il colpa. Sfrutterete questa atmosfera leggera!

Oroscopo domani sabato 22 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una giornata impegnativa

Oroscopo di domani sabato 22 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Potrebbe essere un sabato impegnativo, le cose andare in modo diverso da come vi aspettate. Circolerà un po’ di confusione, chi vi circonda potrebbe sbagliare orario o giorno ed essere generalmente distratto. Oggi avrete la tendenza a essere molto esigenti, soprattutto con voi stessi. Seguite la corrente poiché più cercherete di organizzare le situazioni e tanto più i vostri sforzi non portare a nulla ed essere una perdita di tempo. Sfruttate il fine settimana per rilassarvi!

Oroscopo domani capricorno amore sabato 22 Maggio

In coppia: smetterete, finalmente, di guardare i difetti del partner e vedrete solo le sue qualità!

Soli: una persona potrebbe affascinarvi per l’aspetto fisico ma attenzione a prendere abbagli!

