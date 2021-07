Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 23 luglio 2021: Oroscopo 23 luglio tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 23 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): spezzare la routine



Oroscopo domani Toro umore

E’ arrivato il momento di lasciarvi trasportare dalla corrente, spezzare la routine e mettere da parte le vostre esigenze. Un atteggiamento più leggero e aperto a tutte le opportunità che si presentano, vi permetterà di essere sereni e di vivere momenti piacevoli.

Con una nuova conoscenza, inoltre, potreste scoprire di andare d’accordo quasi immediatamente e nascere una splendida amicizia. L’aspetto tra Venere e Giove indica che qualsiasi interazione andrà a vostro vantaggio.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: la dissonanza Venere-Giove vi rende possessivi e il partner cercherà di capire attraverso alcune domande. Ma sarà complicato…

Soli: negli affari di cuore circola confusione, siete diffidenti e la leggendaria sicurezza oggi è latitante.

Oroscopo domani venerdì 23 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): eccellente forma psicofisica

Oroscopo domani venerdì 23 luglio Vergine umore

E’ una giornata positiva, la forma psicofisica è eccellente e le belle energie vi consentono di fare parecchie cose. Ad accompagnarvi c’è la serenità. In questo momento dovete comunque cercare di vivere in modo più tranquillo.

La presenza del Sole in Leone, alle spalle del vostro segno, indica che dovete uscire dalla corsia di sorpasso e rallentare il ritmo. Non è escluso, infine, che risolviate un problema e vi sentirete finalmente sollevati. Avrete la sensazione di aver voltato pagina.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 23 luglio 2021

In coppia: il partner è affascinato dal vostro modo di esprimere l’amore nei suoi confronti. Notte bollente…

Soli: è la giornata ideale per uscire, non importa dove ma uscite. Potreste fare un incontro molto promettente.

Oroscopo domani venerdì 23 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un approccio più sensibile

Oroscopo di domani venerdì 23 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Se volete risolvere una situazione complicata, prendete in considerazione la possibilità di fare meno storie con l’altro/a. In caso contrario potrebbe andare avanti all’infinito. Con la dissonanza Mercurio-Plutone (quest’ultimo nel vostro segno), potreste prendere il sopravvento ma è una di quelle volte in cui sarebbe poco saggio sfruttarlo a vostro vantaggio.

I due pianeti sono in aspetto positivo con Nettuno: il che indica che un approccio più sensibile potrebbe portare al cambiamento desiderato.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 23 luglio

In coppia: la Luna nel vostro segno in dissonanza con Mercurio scatena nervosismo e con il partner potrebbero esserci delle tensioni. Puntate al dialogo.

Soli: l’aspetto di cui sopra vi rende taciturni. Per oggi, fate un po’ di sport o jogging. L’amore aspetterà che l’umore migliori…

