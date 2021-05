Oroscopo domani domenica 23 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): la comunicazione non è al top



Oroscopo domani Toro umore

Alcuni piani e progetti stanno andando avanti mentre altri si stanno rivelando deludenti. Se è così, è il momento di sperimentare nuove idee e mollare quelle che attualmente sembrano mancare di brillantezza. Siate impietosi soprattutto con quei progetti che sono uno spreco di denaro, tempo ed energie.

Potreste essere tentati di andare avanti nonostante “sentiate” che è sbagliato: in questo caso, fermatevi. Più in generale, oggi la comunicazione non sarà al top: la dissonanza Luna-Marte potrebbe spingervi a dire cose di cui in seguito pentirvi.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: domenica un po’ tesa, la vostra tendenza è quella di mettere tutto in discussione. Ma c’è una ragione precisa?

Soli: stato d’animo malinconico, siete pessimisti. Passerà. Per oggi uscite con gli amici.

Oroscopo domani domenica 23 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): restringere il campo d’azione

Oroscopo domani domenica 23 Maggio Vergine umore

Se volete ottenere il successo non ci sono ostacoli: dovete soltanto mettervi al lavoro. Il punto è che con tre pianeti in Gemelli nel vostro settore degli obbiettivi, potreste avere difficoltà a concentrarvi su una cosa alla volta. Potreste avere trilioni idee e non riuscire a fare una scelta.

Se volete andare avanti, progredire, dovrete evidentemente sceglierne soltanto una o due. Restringere il campo d’azione sarà la chiave che vi porterà al successo.

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 23 Maggio 2021

In coppia: per oggi non chiedete troppo al partner, non sembra abbia intenzione di appagare le vostre esigenze.

Soli: non è una domenica favorevole ai nuovi incontri e ancora meno per dichiarare il vostro amore.

Oroscopo domani domenica 23 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): riorganizzare le finanze

Oroscopo di domani domenica 23 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il buon aspetto tra Luna e Mercurio rende questa domenica ideale per tutti i progetti che richiedono energia mentale o impegnarvi nella comunicazione. Nell’aria ci sono delle opportunità per un nuovo lavoro e per trovare modi diversi così da integrare il vostro reddito: dovete solo rimboccare le maniche e fare qualcosa al riguardo.

Sfruttate questa possibilità per sperimentare e scoprire cosa funzionerebbe meglio per voi. Con Saturno, vostro pianeta governatore, che da oggi e fino al 10 ottobre è in moto retrogrado, potreste essere spinti a riorganizzare il settore delle finanze.

Oroscopo domani capricorno amore domenica 23 Maggio

In coppia: voglia di comunicare, di vivere momenti di passione! Il partner apprezzerà le vostre battute e il ritrovato slancio.

Soli: desiderate uscire, conoscere persone nuove, conquistare. E con questo stato d’animo è ovviamente possibile un incontro!

