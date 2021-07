Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 24 luglio 2021: Oroscopo 24 luglio tutti i segni

Oroscopo domani sabato 24 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una correzione di rotta



Oroscopo domani Toro umore

Il Plenilunio in Acquario punta i riflettori sul vostro settore della carriera e consiglia di prestare attenzione a ciò che necessita di una correzione di rotta. Se avete lavorato duramente per realizzare qualcosa, oggi arriverete al completamento o sarete comunque molto vicini. E l’esperienza che avete acquisito nel raggiungimento di questa fase si rivelerà decisamente utile anche riguardo ai progetti futuri. Potreste anche avvertire il bisogno di imboccare una nuova strada o percorso e l’orizzonte sembra molto luminoso.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: lasciatevi andare, non dovete porvi delle domande su tutto ciò che dice o fa il partner. In questo modo sarà una bella giornata.

Soli: se una persona vi attrae, bando all’esitazione e dichiarate ciò che provate. Non avrete delusioni.

Oroscopo domani sabato 24 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): delegare qualche compito

Oroscopo domani sabato 24 luglio Vergine umore

Con la Luna Piena in Acquario l’atteggiamento migliore è ridurre al massimo il programma della giornata. I neuroni sono in ebollizione, le emozioni sono amplificate e rischiate di dire cose che scateneranno dei malintesi. Nel lavoro potreste inoltre essere sul punto di assumere nuove responsabilità e avere scadenze strette, il che farvi sentire sotto pressione. Per oggi, se è possibile, delegate qualche compito: rallentare il ritmo, fare tutto senza fretta avrà il potere di riportare l’equilibrio.

Oroscopo domani vergine per l’amore di sabato 24 luglio 2021

In coppia: atmosfera molto sensuale, avrete voglia di stuzzicare il partner. Se ci sono state delle tensioni avete le carte in regola per appianarle.

Soli: è nella cerchia delle amicizie che oggi potrebbe nascondersi l’amore. Accettate, dunque, gli inviti o lanciateli voi.

Oroscopo domani sabato 24 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): delusi dalle entrate di denaro

Oroscopo di domani sabato 24 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il Plenilunio in Acquario sosta nel vostro settore delle finanze. E’ la prima lunazione in questo segno, la seconda sarà il 22 agosto. Questa prima Luna Piena potrebbe far arrivare un aumento, una nuova opportunità di lavoro o un maggiore afflusso di clienti ma i soldi essere meno di quanto avevate sperato. Se siete senza lavoro e avete bisogno di denaro, accettate quello che vi propongono anche se al momento sarete delusi. Non dovete agitarvi: il prossimo mese il flusso di denaro migliorerà.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 24 luglio

In coppia: belle idee, la condivisione di progetti: è una giornata in cui entrambi vi sentirete pienamente appagati.

Soli: gli affari di cuore oggi vi riservano una piacevole sorpresa: un incontro potrebbe essere del tutto casuale ma si rivelerà speciale.

