Oroscopo domani martedì 25 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): diffidare delle promesse



Oroscopo domani Toro umore

Il vostro segno è diffidente di natura ma questa settimana dovete tenere gli occhi aperti così da scovare chi mente: più le bugie saranno grandi e tanto più sarà facile che ci crediate. Potrebbero, ad esempio, farvi delle promesse sul piano delle finanze che in seguito non saranno mantenute.

In generale per quanto riguarda le questioni di denaro, circolerà confusione e dovrete prendere il controllo. Nei prossimi giorni, al riguardo potrebbe emergere un problema che per un po’ di tempo richiederà attenzione per cui non indugiate.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: attenzione alla permalosità: oggi è al massimo e potreste scatenare delle tensioni.

Soli: il desiderio di avere una storia d’amore si scontrerà con il carattere di chi vi corteggia…

Oroscopo domani martedì 25 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): distinguere il vero dal falso

Oroscopo domani martedì 25 Maggio Vergine umore

La settimana non sarà al top ma per fortuna la presenza di Marte in Cancro nel vostro settore dell’amicizia sarà di grande aiuto. E’ possibile che chiediate dunque una mano a un/a amico/a e sarà pronto a correre in vostro soccorso.

Sembra che l’aiuto sarà molto utile a schiarire le idee, fare una netta distinzione tra ciò che è vero e ciò che è falso, tra le buone e cattive intenzioni di una persona. Quando il vostro segno è emotivamente coinvolto, non vede chiaramente le situazioni e rischiate di essere manipolati.

Oroscopo domani vergine per l’amore di martedì 25 Maggio 2021

In coppia: avete intenzione di introdurre una nota piccante nella relazione e troverete il modo.

Soli: una persona prova attrazione sincera nei vostri confronti e ve ne darà prova. Se volete vivere una grande passione, siete serviti.

Oroscopo domani martedì 25 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rivedere un amico caro

Oroscopo di domani martedì 25 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

E’ una fase in cui nella vostra vita sociale potreste stringere nuove amicizie e nascere inoltre delle opportunità. Vi ritroverete coinvolti in conversazioni interessanti, le informazioni saranno estremamente utili e nove opportunità potrebbero scatenare entusiasmo rispetto al futuro.

Consiglio astrale: prima di dire sì e lanciarvi, assicuratevi che siano quelle giuste per voi e solo dopo date il vostro assenso. Infine, è la giornata ideale per rivedere un amico caro, un incontro che forse rimandate da tempo.

Oroscopo domani capricorno amore martedì 25 Maggio

In coppia: la comunicazione è al top, non avrete nessuna difficoltà a parlare sinceramente e di tutto con il partner.

Soli: una persona incontrata online potrebbe affascinarvi con la carta della simpatia e in seguito ci sarà uno splendido incontro.

