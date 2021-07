Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 26 luglio 2021: Oroscopo 26 luglio tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 26 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): esaminare gli obbiettivi



Oroscopo domani Toro umore

E’ una giornata ottima per mediare, contattare poiché i transiti vi permettono di conversare e risolvere i problemi con grande calma. Il che vi permetterà di rafforzare un’amicizia o di apportare qualcosa di unico in un team di lavoro. La cosa importante, oggi, è che esaminiate gli obbiettivi di lavoro o personali con una prospettiva diversa.

Potreste essere aggrappati a un progetto per timore del cambiamento ma tenete presente che mollarlo potrebbe essere la cosa giusta da fare. Una volta convinti e visti i vantaggi, nulla potrà smuovervi.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: avete molte aspettative riguardo alla relazione e oggi potreste avere la sorpresa di vederne realizzata una…

Soli: se in serata avete un appuntamento romantico, le possibilità che nasca una storia sono alte!

Oroscopo domani lunedì 26 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): pensare alle vostre esigenze

Oroscopo domani lunedì 26 luglio Vergine umore

Quando si tratta di correre in aiuto di chi vi circonda, non vi tirate mai indietro. Ma oggi, con la Luna in Pesci che vi fa entrare in sintonia con i bisogni degli altri, la tendenza sarà quella di esagerare, dimenticando le vostre esigenze.

La Luna è in dissonanza con Venere nel vostro segno: indica che è il momento di tener conto degli squilibri dare/avere presenti nelle relazioni e prendere dei provvedimenti.

Oroscopo domani vergine per l’amore di lunedì 26 luglio 2021

In coppia: le vostre idee potrebbero non collimare con quelle del partner: date prova di comprensione e troverete un accordo.

Soli: approfondirete la conoscenza con una persona conosciuta di recente. E potrebbe essere l’inizio di una storia romantica.

Oroscopo domani lunedì 26 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una conversazione sincera

Oroscopo di domani lunedì 26 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

E’ il lunedì ideale per affrontare un problema che forse avete eluso per un po’ di tempo. La dissonanza Mercurio-Plutone rappresenta un’opportunità per risolvere eventuali malintesi con una persona e ritrovare la pace, l’armonia.

Portare allo scoperto la questione, permetterà a voi e all’altro/a di prendere una decisione. Se volete cambiare la situazione in meglio è il momento di dare il via a una conversazione sincera.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 26 luglio

In coppia: se volete mantenere la complicità, la tenerezza, ascoltate la voce del cuore.

Soli: più che d’incontri – che pure ci sarebbero – il desiderio odierno è stare per conto vostro.

