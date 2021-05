Oroscopo domani venerdì 28 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): fine settimana positivo



Oroscopo domani Toro umore

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Gemelli, avrete voglia di lanciarvi negli acquisti, di spendere il denaro in oggetti che vi attraggono. Potreste ad esempio volere a tutti i costi qualcosa uguale a quella che ha comprato un amico.

In ogni caso, visto che Mercurio sta per iniziare il moto retrogrado, se siete intenzionati a fare shopping, optate per acquisti che non costano molto. A parte questa segnalazione, sarà un fine settimana positivo. Con la Luna in Capricorno potreste aver organizzato un piacevole incontro con gli amici.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: la serata sarà splendida, la premessa di un fine settimana incantevole!

Soli: con una persona incontrata su un sito, dopo uno scambio di messaggi passerete immediatamente alla fase successiva…

Oroscopo domani venerdì 28 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): in attesa di una risposta

Oroscopo domani venerdì 28 Maggio Vergine umore

E’ un fine settimana in cui sarete un po’ ansiosi e forse perché aspettate dei risultati o una risposta. Tuttavia, visto che Mercurio in Gemelli, domenica inizierà il moto retrogrado e rallenterà le comunicazioni, c’è da sperare che ciò che attendete arrivi tra oggi e domani: il passaggio infatti indica che le informazioni arriveranno meno velocemente o potrebbero essere meno positive di quanto da voi previsto.

Al contempo, Venere è in dissonanza con Nettuno: in questi giorni evitate acquisti che richiedono una spesa impegnativa.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 28 Maggio 2021

In coppia: la Luna in Capricorno introduce un po’ di chiarezza nella relazione e oggi ammetterete di aver interpretato male alcune frasi del partner.

Soli: una persona che vi ha corteggiato oggi tornerà alla carica e questa volta sarete disposti a farla entrare nella vostra vita.

Oroscopo domani venerdì 28 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): critici con le persone care

Oroscopo di domani venerdì 28 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La Luna sosta nel vostro segno, fino a domenica: attenzione a essere eccessivamente critici nei confronti delle persone care. Volete sicuramente il loro bene ma a volte non tenete conto della loro sensibilità ma solo perché pensate che in ciò che dite non ci sia la minima cattiveria…

Al contempo se dovete spiegare qualcosa, cercate di essere il più chiari possibile: in seguito un errore potrebbe portare a confusione e contrattempi. Date dunque istruzioni chiare e andrà tutto bene.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 28 Maggio

In coppia: desiderio – reciproco – al top e una splendida complicità animano la relazione.

Soli: potreste innamorarvi – ricambiati – ed entrambi aspettare con ansia il successivo incontro.

