Oroscopo domani martedì 29 giugno 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): casa e famiglia in primo piano



Oroscopo domani Toro umore

Con Venere il Leone, fino al 22 luglio, le questioni domestiche e familiari saranno in primo piano, sarete spinti a fare qualcosa di piacevole per voi stessi e le persone care e ad apportare quei cambiamenti a cui pensate da tempo.

Potreste aver avuto delle idee per abbellire o modificare qualcosa nell’abitazione ed è un buon momento per dare il via. Se in famiglia ci sono state delle discussioni, dei conflitti nel corso del transito avrete la possibilità di sistemare la situazione.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: con il partner avrete voglia di impegnare tempo ed energie nel comfort, nella casa e nella sicurezza.

Soli: con Venere in Leone è possibile che torni una persona del passato. Potrebbe turbarvi ma in modo…piacevole.

Oroscopo domani martedì 29 giugno Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): dovete apprezzarvi di più!

Oroscopo domani martedì 29 giugno Vergine umore

Fino al 22 luglio, Venere sosterà alle spalle del vostro segno: è un’occasione ottima per volervi più bene, apprezzarvi di più. Siete sempre molto critici nei confronti di voi stessi, vi trovate mille difetti e ovviamente ne pagate il prezzo dubitando di tutto ciò che fate o dite.

Il pianeta rosa, dunque, a voi dice di coccolarvi, essere gentili con voi stessi e prendere le distanze, per quanto vi è possibile, da obblighi di cui ne avete fin sopra i capelli.

Oroscopo domani vergine per l’amore di martedì 29 giugno 2021

In coppia: sarete molto riservati, potreste avere difficoltà a esprimere al partner i sentimenti. Pur sapendo che dovreste farlo.

Soli: potreste perdere la testa per una persona affascinante ma che, purtroppo, non è libera.

Oroscopo domani martedì 29 giugno 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): arriva il sostegno di cui avete bisogno

Oroscopo di domani martedì 29 giugno 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

L’arrivo di Venere in Leone, fino al 22 luglio, punterà i riflettori sul vostro settore della vita intima, del denaro che arriva da altre fonti, oltre il vostro reddito. E’ il periodo migliore dell’anno per attirare qualsiasi supporto di cui potreste aver bisogno, sia di tipo pratico che emotivo.

Potreste infatti reprimere le emozioni e tacere su qualcosa che deve cambiare: prendete in considerazione l’eventualità di vuotare il sacco e sfogarvi con una persona di cui vi fidate. Proverete un gran sollievo e inizierete a farlo più spesso.

Oroscopo domani capricorno amore martedì 29 giugno

In coppia: se volete accendere il desiderio del partner, mostrate apertamente i sentimenti! Venere in Leone vi vuole in azione sotto le lenzuola…

Soli: attrazione irresistibile per una persona: in ogni caso, in questo periodo potreste confondere l’amore con il desiderio erotico. Cercate di capire di che tipo di emozione si tratta.

