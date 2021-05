Oroscopo domani sabato 29 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): prendere le cose con calma



Oroscopo domani Toro umore

Cercate di porre la massima attenzione alle questioni finanziarie, soprattutto se state organizzando un prestito, un mutuo o un altro accordo finanziario. Prima di firmare, dovete leggere con calma, anche le scritte in caratteri minuscoli, e assicurarvi che tutto sia come vi aspettate. Potrebbe sfuggirvi qualcosa che in futuro vi creerà un problema dunque, in questo caso, meglio essere pignoli.

La Luna in Capricorno, oggi rende molto evidenti le divergenze di opinione ma anziché innervosirvi deciderete di prendere le cose con calma.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: su una nuvoletta rosa, oggi condividerete i desideri con la dolce metà.

Soli: troverete le parole giuste per riprendere i contatti con una persona che avevate escluso. Vi darà una seconda possibilità.

Oroscopo domani sabato 29 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): utilizzare il vostro potere

Oroscopo domani sabato 29 Maggio Vergine umore

Potrebbe circolare ancora un po’ di ansia ma questo fine settimana andrà bene e grazie alla dissonanza Marte-Plutone in armonia con il vostro segno. L’aspetto indica che avete più potere di quanto pensiate e per imporvi dovreste utilizzarlo, soprattutto sul posto di lavoro.

La vostra tendenza, molto spesso, è quella di rimanere in disparte, dietro le quinte e finire per sentirvi esclusi. Ma la cosa dipende solo ed esclusivamente da voi. Mostrate invece chi siete veramente!

Oroscopo domani vergine per l’amore di sabato 29 Maggio 2021

In coppia: splendida intesa, con il partner c’è armonia e conversazioni all’insegna del romanticismo.

Soli: vi sentite finalmente pronti a prendere l’iniziativa e vivere una grande passione!

Oroscopo domani sabato 29 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non lasciare nulla al caso

Oroscopo di domani sabato 29 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Fino al 22 giugno Mercurio in moto retrogrado potrebbe rallentare le situazioni e inoltre presentarsi altre circostanze frustranti. Nel lavoro, potrebbero ad esempio riemergere vecchi problemi o progetti che pensavate completati aver bisogno di una rielaborazione. Sarebbe utile, eseguire il backup dei documenti importanti e concedervi più tempo per rispettare le scadenze. È meglio non lasciare nulla al caso.

Oggi, lavoro o vita personale, potrebbero esserci dei problemi sul fronte della comunicazione: sarete inflessibili e per niente disposti a trovare un compromesso.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 29 Maggio

In coppia: amore e complicità vanno a braccetto, insieme imboccate la strada della felicità.

Soli: teneri, passionali: con queste “armi” non c’è dubbio che farete vostro il cuore di chi vi attrae.

