Oroscopo domani venerdì 3 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): atmosfera agitata



Oroscopo domani Toro umore

Con la dissonanza Marte-Urano potreste essere più ansiosi del solito e ritrovarvi a prendere una decisione avventata. Cercate invece di prendere le cose con calma poiché agirete in modo più costruttivo. Al contempo, potrebbe emerge il vostro lato più impulsivo o ribelle, qualcosa riguardante la famiglia o la casa, potrebbe farvi arrabbiare o spiazzarvi.

L’atmosfera è all’insegna dell’agitazione e destabilizza la vostra tranquillità: può essere una questione riguardante dei lavori nell’abitazione oppure una litigata con una persona cara.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: l’ostinazione non serve a niente, solo a rendere pesante l’atmosfera e l’intesa con il partner.

Soli: alti e bassi d’umore, un po’ malinconici. Tiratevi su, uscite con gli amici!

Oroscopo domani sabato 3 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): liberarvi da situazioni limitanti

Oroscopo domani sabato 3 luglio Vergine umore

La Luna entra in Toro nel primo pomeriggio e avrete voglia di ampliare gli orizzonti, di viaggiare, di andare alla scoperta di posti nuovi. Non stiamo dicendo che sarete spinti all’avventura poiché non è nelle vostre corde. Non siete pantofolai ma solo molto prudenti.

La dissonanza Marte-Urano in ogni caso, che si tratti di lavoro o vita personale, vi spinge a liberarvi da situazioni limitanti. Cercare nuovi spazi è fondamentale: in caso contrario sarete irritabili e stressati.

Oroscopo domani vergine per l’amore di sabato 3 luglio 2021

In coppia: non c’è bisogno di parlare, con il partner vi capite con un solo sguardo. La relazione che state vivendo è magica.

Soli: oggi vi sentite pronti a seguire l’istinto e seguire soltanto la voce del cuore. Sorprese in programma!

Oroscopo domani sabato 3 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rimandare un acquisto

Oroscopo di domani sabato 3 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Spendere o non spendere? L’attuale assetto astrale potrebbe spingervi a soppesare i pro e i contro riguardo all’acquisto di qualcosa. Se appagherete il desiderio sarete contenti ma al contempo potreste sentirvi in colpa. E questo stato d’animo sarà più o meno lo stesso la prossima settimana. La cosa migliore, dunque, è rimandare: a quel punto avrete un’idea più chiara di come muovervi.

Nel primo pomeriggio, la Luna entra in Toro e l’atmosfera generale sarà più dolce, apprezzerete la compagnia di chi vi circonda: le persone care saranno tranquille e non vi stresseranno.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 3 luglio

In coppia: nel pomeriggio, l’atmosfera diventerà dolce e tenera. Mostrerete i sentimenti che provate.

Soli: potreste dare il via a una storia molto solida. Davanti a voi c’è uno splendido futuro d’amore.

