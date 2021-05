Oroscopo domani domenica 30 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): portare avanti i progetti



Oroscopo domani Toro umore

Alcuni aspetti astrali positivi, potrebbero spingervi a socializzare con persone che potrebbero darvi una mano, un sostegno e per offrire l’immagine migliore potreste dire alcune piccole bugie bianche. Non ce n’è bisogno: essere voi stessi in modo autentico sarà più che sufficiente.

Non è escluso che oggi avrete la tendenza a riflettere sul vostro percorso professionale ed è la giornata ideale per portare avanti dei progetti e correggere il tiro, all’occorrenza, rispetto alle vostre ambizioni.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: più teneri e dolci, meno testardi e accetterete che il partner non la pensi sempre come voi.

Soli: evitate di essere pressanti con chi vi corteggia: se volete che una storia decolli date tempo al tempo.

Oroscopo domani domenica 30 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): le distanze da chi prende e non dà nulla

Oroscopo domani domenica 30 Maggio Vergine umore

Se siete stati eccessivamente generosi e disponibili nei confronti di alcuni – cosiddetti – amici, nei prossimi giorni il loro atteggiamento opportunista, sarà evidente. Potreste provare rancore ma non dovrete sentirvi in colpa o vergognarvi se deciderete di prendere gradualmente le distanze da chi, alla fine, vuole solo prendere senza dare nulla in cambio e in qualche modo vi sfrutta.

Tanto più che intorno a voi ci sono veri e preziosi amici che valgono oro!

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 30 Maggio 2021

In coppia: giornata tranquilla che non è sinonimo di noia ma di equilibrio e sostegno reciproco.

Soli: se volete conquistare chi vi attrae, fate il primo passo. Smettete di esitare e lanciatevi!

Oroscopo domani domenica 30 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): prendere cura di voi stessi

Oroscopo di domani domenica 30 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

I passaggi odierni rappresentano un invito a prendere cura di voi stessi, dei vostri bisogni, delle esigenze. Non si tratta di egoismo bensì di apprezzare e rispettare il vostro corpo! E’ un po’ come un’automobile: se vogliano che cammini va mantenuta bene e va dato il carburante.

E voi lo state facendo? Non è detto, poiché il vostro segno spesso ha la tendenza a trascurare i propri bisogni per occuparvi di quelle che ritenete delle priorità.

Oroscopo domani capricorno amore domenica 30 Maggio

In coppia: c’è una rinnovata complicità, forte passione ed emozioni straordinarie!

Soli: per non creare aspettative, a chi vi corteggia direte che ora non volete una storia impegnativa. Ma le vostre parole non lo/a scoraggeranno!

