Oroscopo domani venerdì 4 giugno 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): bisogno di tranquillità



Oroscopo domani Toro umore

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno, potrebbe sollecitare il vostro bisogno di maggiore riposo e tranquillità. E’ la giornata giusta per prendere le cose con calma e trovare un po’ di pace. Se lavorate sarà un po’ complicato, evidentemente, non potrete eludere compiti e impegni ma concentrandovi su ciò che dovete fare andrete oltre la stanchezza.

Andrà meglio domenica, con la Luna nel vostro segno, e potrete assaporare il relax di cui avete bisogno.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: enorme desiderio di esprimere il vostro amore e non dovete esitare a farlo. I “ti amo” non sono mai troppi!

Soli: lasciate da parte timidezza e timori e sfoderate il fascino! Con una persona potrebbe nascere una storia promettente!

Oroscopo domani venerdì 4 giugno Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): molto esigenti con voi stessi

Oroscopo domani venerdì 4 giugno Vergine umore

La Luna in Ariete vi spinge ad andare al cuore dei problemi, esaminerete anche i minimi dettagli di qualsiasi situazione. Vorrete svolgere al meglio qualsiasi compito e sarete molto esigenti con voi stessi, forse anche troppo. Attenzione a esagerare, a controllare ogni minuto se per caso abbiate dimenticato qualcosa o commesso un errore.

Ammetterete che sarebbe una gran perdita di tempo ed energie. Il perfezionismo a volte può essere deleterio.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 4 giugno 2021

In coppia: il partner potrebbe essere poco incline al dialogo e voi penserete mille cose negative. Uscite dal circolo vizioso dei pensieri cupi!

Soli: la solitudine vi pesa parecchio e potreste lanciarvi in un’avventura. Ma non è detto sia una buona idea.

Oroscopo domani venerdì 4 giugno 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): insoddisfatti e contrariati

Oroscopo di domani venerdì 4 giugno 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

I passaggi odierni scatenano un po’ di insoddisfazione, potreste essere contrariati a causa di una persona che, forse e senza volerlo, vi offenderà. In realtà oggi la permalosità è al massimo e la minima parola vi fa saltare i nervi.

Se con questa persona sono già presenti dei problemi la situazione potrebbe precipitare. Sarete pronti a scattare come molle e complicherete ulteriormente le cose. Visto che i transiti sono passeggeri, datevi una calmata.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 4 giugno

In coppia: è il momento ideale per parlare apertamente, chiarire, dire ciò che vi pesa. Fatelo ovviamente con delicatezza.

Soli: con la Luna in Ariete probabile abbiate voglia di stare in casa, per conto vostro. E forse è la cosa più giusta.

