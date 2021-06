Oroscopo domani sabato 5 giugno 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): reagire in modo eccessivo



Oroscopo domani Toro umore

Se attualmente avete dei problemi con una persona, con la dissonanza tra la Luna in Ariete e Marte, Plutone, potreste essere spinti a dire alcune cose che fino a oggi avete taciuto ma che sapete vanno portate alla luce. Il rischio è che con questi aspetti avrete la tendenza a reagire in modo eccessivo.

Pur mostrando la dovuta fermezza cercate di avere un tono più conciliante così da evitare di arrivare a un punto di non ritorno.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: non siete macchine, d’accordo, e dunque l’eros non può essere al top tutti i giorni ma fate almeno un sorriso, un gesto di tenerezza!

Soli: in programma non ci sono incontri interessanti ma è pur vero che siete freddi come iceberg, decisamente poco romantici.

Oroscopo domani sabato 5 giugno Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): la palma della vittoria

Oroscopo domani sabato 5 giugno Vergine umore

La dissonanza della Luna con Marte e Plutone crea un’atmosfera complicata: siete voi vittime di una persona o al contrario siete voi che cercate di imporre a tutti i costi la vostra volontà? Non è escluso si tratti di una competizione sul lavoro, forse entrambi ambite a un posto di prestigio e ciascuno vuole uscirne vincente.

Eppure affinando le vostre abilità, dando prova di coraggio – e questo aspetto ne dà parecchio – e determinazione potreste ottenere la palma della vittoria.

Oroscopo domani vergine per l’amore di sabato 5 giugno 2021

In coppia: con il partner potreste dare il via a conversazioni in sospeso che per mancanza di tempo – o per timore – avete rimandato.

Soli: potreste decidere di chiudere un flirt oppure dare una seconda possibilità. La decisione spetta a voi.

Oroscopo domani sabato 5 giugno 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un torrente di emozioni

Oroscopo di domani sabato 5 giugno 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il vostro è un segno che preferisce evitare manifestazioni “drammatiche” ma oggi potrebbe essere inevitabile. A causa della dissonanza Marte-Plutone, un litigio in famiglia potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora e far emergere un torrente di emozioni che tuttavia forse ribollivano da tempo.

Tuttavia prima di partire in quarta e dire tutto ciò che vi pesa sul cuore, chiedetevi se è un atteggiamento saggio. Calma, distacco dalle emozioni e cercate di trovare una soluzione che aiuti tutti a sentirsi meglio.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 5 giugno

In coppia: l’atmosfera oggi è tempestosa, i battibecchi non mancano: voi direte nero e il partner bianco…

Soli: per oggi avrete voglia di tranquillità, le avventure passionali non vi tentano minimamente.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: RISOLVERE DEFINITIVAMENTE UNA SITUAZIONE

GEMELLI: RIVOLUZIONARE LE FINANZE

CANCRO: PRENDERE L’INIZIATIVA NEL LAVORO

LEONE: UN MALINTESO SENSO DELL’ORGOGLIO

BILANCIA:UN SUCCESSO PROFESSIONALE

SCORPIONE: SCEGLIERE CON CURA LE PAROLE

SAGITTARIO: SCATTARE COME MOLLE

ACQUARIO: ENTRA UNA SOMMA CONSIDEREVOLE

PESCI: PROCEDERE CON CALMA