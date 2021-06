Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani domenica 6 giugno 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): pensate alle vostre esigenze



Oroscopo domani Toro umore

La Luna nel vostro segno oggi sarà di grande aiuto a ritrovare la pace, a scrollarvi di dosso l’eccessiva irritabilità presente ieri. Cercate di pensare a voi, alla salute, alle vostre più importanti esigenze, i bisogni anziché a questioni difficili.

Anche perché la Luna è in buon aspetto con Giove e qualcosa o qualcuno risolleverà il vostro morale. In generale comunicherete con più facilità, anche il vostro affetto, e volendo potreste ottenere il supporto degli amici.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: con il partner la domenica sarà all’insegna della sensualità, del piacere, l’atmosfera sarà bollente!

Soli: colpo di fulmine e lo vivrete senza paure, senza reticenze. In vista, ci sono dei momenti magici.

Oroscopo domani domenica 6 giugno Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): domenica all’insegna del relax

Oroscopo domani domenica 6 giugno Vergine umore

Con la Luna in Toro in buon aspetto con Venere e Giove è la domenica ideale per mollare il quotidiano e lasciare che a occuparsene siano gli altri. Cercate di trascorrere una giornata di autentico riposo, lontani dalle preoccupazioni! Ancora meglio se deciderete di uscire con gli amici e fare qualcosa di diverso, di insolito.

Al contempo, se siete risentiti con una persona che tende ad avere il controllo su di voi, la questione oggi potrebbe raggiungere il picco. Trovare un compromesso non sarà facile ma di certo potete farcela.

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 6 giugno 2021

In coppia: occhio a svegliare la gelosia del partner, la paura di perdervi. Cercate di rassicurarlo/a.

Soli: potrebbe tornare alla carica una “vecchia” conquista ed essere l’occasione per riannodare il legame. In ogni caso, prima di lanciarvi, pensateci bene.

Oroscopo domani domenica 6 giugno 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): sfruttare al massimo il tempo libero

Oroscopo di domani domenica 6 giugno 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il vostro obbiettivo principale di questa domenica dovrebbe essere quello di sfruttare al massimo il tempo libero. La Luna in Toro, consiglia di dedicarvi a quelle attività che vi regalano gioia! E visto che è in buon aspetto con Venere e Giove, vi sarà facile esprimere i vostri bisogni, comunicare dolcemente.

L’ultima cosa che dovete fare è trascorrere da soli questa giornata! Dovete uscire con gli amici o i familiari, sorridere, lasciare a casa la riservatezza.

Oroscopo domani capricorno amore domenica 6 giugno

In coppia: se ci sono problemi, placate l’atmosfera! Non siete, al momento, in posizione di forza e dunque anziché offendervi tenete conto delle lamentele del partner.

Soli: conquistare un cuore oggi non è tra le vostre priorità. Avrete soprattutto voglia di confidarvi con un/a amico/a.

