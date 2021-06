Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani lunedì 7 giugno 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): più forti e più ribelli



Oroscopo domani Toro umore

Nel lavoro, oggi vi sentite più forti e al contempo parecchio ribelli. La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno e potreste scatenare delle tensioni con il boss, i superiori. Avete pieno diritto ovviamente di mantenere salde le vostre opinioni, tuttavia è il caso di ascoltare anche ciò che dicono gli altri, evitando di partire in quarta.

Oltretutto, la dissonanza Mercurio Nettuno crea parecchia confusione: rimandate le conversazioni importanti con persone che contano a un altro giorno.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: potrebbero esserci delle incomprensioni, contrasti e malintesi ma, sia chiaro, a dare il via sarete voi.

Soli: non è la giornata giusta per conquistare, oggi l’umore non è al top, siete respingenti.

Oroscopo domani lunedì 7 giugno Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): riequilibrare le emozioni

Oroscopo domani lunedì 7 giugno Vergine umore

La tendenza odierna, lavoro o vita personale è sentirvi intrappolati o frustrati da alcuni limiti ma evitate che questo stato d’animo spinga a lanciarvi impulsivamente in una situazione che non merita la vostra attenzione. La cosa migliore è quella di fare una lunga passeggiata o praticare esercizio fisico o, ancora, qualunque attività che vi consenta di canalizzare le energie.

Ciò vi permetterà di riequilibrare le emozioni. Tenete presente che giovedì potrebbe esserci un incontro importante con il boss o un colloquio per un nuovo lavoro.

Oroscopo domani vergine per l’amore di lunedì 7 giugno 2021

In coppia: è vero che il partner ha piena fiducia in voi ma evitate di prendere decisioni senza aver prima sentito il suo parere.

Soli: Cupido infiamma d’amore il vostro cuore e oggi potrebbe arrivare un colpo di fulmine!

Oroscopo domani lunedì 7 giugno 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): migliorare le relazioni

Oroscopo di domani lunedì 7 giugno 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Le energie non sono al top e sebbene abbiate impegni di lavoro, la Luna in Toro vi spinge a voler fare un passo indietro dal mondo esterno e concedervi la possibilità di rilassarvi. E’ la giornata ideale per concentrare l’attenzione su qualsiasi questione rimasta in sospeso e che necessita di un nuova sferzata di energia.

Per oggi un ritmo lento, al contrario del solito, vi calzerà a pennello. Al contempo, siete in una posizione eccellente per migliorare una relazione e inoltre avete maggiori probabilità di ottenere il supporto di chi vi circonda.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 7 giugno

In coppia: oggi potreste non essere sulla stessa lunghezza d’onda del partner, probabilmente cercherete di stare un po’ per conto vostro.

Soli: non avete davvero voglia di entrare in azione e conquistare un cuore. Ci sono giornate come queste…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: OCCHIO AGLI ACQUISTI IMPULSIVI

GEMELLI: PLACARE LA MENTE

CANCRO: CONTATTARE AMICI PERSI DI VISTA

LEONE: EVITATE DI METTERVI SOTTO PRESSIONE

BILANCIA:PRONTI A PRENDERE L’INIZIATIVA

SCORPIONE: PASSI AVANTI IN UN PROGETTO

SAGITTARIO: CIRCOLA PARECCHIA CONFUSIONE

ACQUARIO: DESIDERIO DI UNA CONVERSAZIONE SINCERA

PESCI: GELOSI E POSSESSIVI