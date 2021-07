Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 7 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 7 luglio

Oroscopo domani mercoledì 7 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): le amicizie sono preziose



Oroscopo domani Toro umore

Se avete bisogno di tirare su il morale, la presenza di Giove in Pesci può rappresentare un invito a contattare quegli amici che sanno cosa state passando e come aiutarvi a sentirvi meglio. Probabile siate impantanati in vari problemi e trascorrere del tempo con persone spensierate e comprensive avrà il potere di alleggerire lo stato d’animo.

Vi permetterà, inoltre, di vedere le cose da una prospettiva diversa. Su un altro piano: oggi siete distratti, potreste dimenticare o perdere un oggetto o un documento.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: conversazioni un po’ tese, forse l’idea di cambiare abitudini non vi piacerà ma sarà la cosa migliore.

Soli: se volete incontrare davvero l’anima gemella, forse è il momento di dare il via a qualche cambiamento.

Oroscopo domani mercoledì 7 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): emergono ricordi piacevoli

Oroscopo domani mercoledì 7 luglio Vergine umore

Mercurio e Nettuno si guardano di traverso per l’ultima volta e poi si allontaneranno. La dissonanza oggi è attivata dalla Luna in Gemelli: siete prefati di non prendere tutto ciò che pensate o che vi dicono per oro colato.

Avete, è noto, un eccellente senso critico, all’occorrenza dubitate: fatene ampio uso poiché oggi sarà la vostra forza. Su un altro piano: potrebbero emergere dei ricordi piacevoli e se ultimamente avete vissuto un periodo difficile, saranno un balsamo al cuore.

Oroscopo domani vergine per l’amore di mercoledì 7 luglio 2021

In coppia: potreste avere la sensazione che il partner vi trascuri un po’ ma è, appunto, solo una sensazione. Rassicuratevi.

Soli: se siete sul punto di iniziare una relazione, evitate di voler controllare tutto. Lasciate che le cose si snodino in modo naturale.

Oroscopo domani mercoledì 7 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): potete imporvi

Oroscopo di domani mercoledì 7 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

C’è la possibilità di negoziare qualcosa che vi aprirà nuove porte ma la dissonanza Mercurio-Nettuno, ancora oggi e per l’ultima volta, può scatenare malintesi. Leggete i documenti con la massima attenzione, anche le scritte in piccolo così da assicurarvi che tutto vada liscio.

Se qualcosa vi piace molto e siete ansiosi di comprarlo o volete concludere un affare, non c’è problema, a patto di conservare scontrini e documenti. Nel lavoro, è la giornata ideale per imporvi, toccare con mano che gli altri riconoscono la vostra autorità.

Oroscopo domani capricorno amore mercoledì 7 luglio

In coppia: desiderio, sentimenti intensi che vorrete condividere a tutti i costi con la dolce metà.

Soli: molto simpatici e decisi a mantenere la vostra libertà. Ciò non toglie che avete voglia di vivere avventure inedite…

