Oroscopo domani martedì 8 giugno 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): sesto senso in allerta



Oroscopo domani Toro umore

Potreste essere pronti a credere a ciò che vi dirà una persona ma il vostro sesto senso mettervi in allerta. La dissonanza Mercurio-Nettuno, in effetti rappresenta un invito a non prendere ciò che sentirete per oro colato ma di approfondire cosa c’è sotto. Se riuscirete a intravedere le sue ragioni oneste capirete fino a che punto potrete fidarvi anche in futuro.

Su un altro piano: la Luna nel vostro segno è in armonia con Marte e Plutone: potete imporre le vostre opinioni, far valere le vostre idee. Attenzione tuttavia a essere eccessivamente inflessibili.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: cercate di essere meno possessivi e rispettare anche l’indipendenza del partner!

Soli: se avete nel mirino una persona ma fino a oggi non è accaduto nulla, oggi cambierete tecnica di conquista.

Oroscopo domani martedì 8 giugno Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): è il momento di progredire

Oroscopo domani martedì 8 giugno Vergine umore

E’ probabile che nel vostro lavoro ci siano grandi cambiamenti. Può essere irritante, persino scioccante ma è necessario alla vostra evoluzione. Avete impegnato tante energie ed è il momento di progredire.

In serata, la Luna in Gemelli sarà in armonia con Saturno: inviate CV, contattate chi può essere d’aiuto a contribuire al vostro successo o, non ultimo a cogliere al volo le nuove opportunità che si presenteranno. Ce la farete.

Oroscopo domani vergine per l’amore di martedì 8 giugno 2021

In coppia: Nettuno risveglia il romanticismo, oggi darete prova di grande sensualità e tenerezza. La serata promette bene.

Soli: potreste incontrare una persona con cui scoprirete di avere parecchie affinità. Il resto lo scriverete voi…

Oroscopo domani martedì 8 giugno 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rompere il ghiaccio con una persona

Oroscopo di domani martedì 8 giugno 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con i passaggi odierni, una conversazione positiva potrebbe entusiasmarvi e spingervi a esplorare le possibilità di un’idea o di un’opportunità. Al contempo i transiti potrebbero rappresentare un’opportunità per rompere il ghiaccio ed entrare in contatto con qualcuno che vorreste conoscere meglio.

Abbiamo detto che è il momento ideale per ottenere delle informazioni e stabilire nuove conoscenze ma volendo e se necessario, potreste avere una conversazione che avrà il potere di allentare la tensione tra voi e un’altra persona.

Oroscopo domani capricorno amore martedì 8 giugno

In coppia: divisi tra la voglia di sicurezza, stabilità e quella di avere maggiore libertà. Trovate un compromesso.

Soli: è un po’ lo stesso discorso di cui sopra ma il consiglio astrale è quello, in caso di incontro, di non porvi troppe domande.

