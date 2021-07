Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 8 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 8 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani giovedì 8 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): bisogno di indipendenza



Oroscopo domani Toro umore

Al vostro segno accade di rimanere impantanato nella routine ma oggi, con la dissonanza Venere-Urano agirete in modo diverso dal solito e avrete bisogno di maggiore spazio e indipendenza. Ma non solo, che si tratti di abbigliamento o l’arredamento della casa, oggi avrete a dir poco dei gusti originali.

Punterete l’attenzione su vestiti o oggetti che fino a ieri non avreste nemmeno guardato. Tuttavia, prima di lanciarvi in un acquisto, riflettete o chiedete un consiglio: una volta terminato il transito, potrebbe non piacervi più.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: è probabile che il partner vi faccia una bella sorpresa. Ne sarete felici.

Soli: moltiplicate le uscite, se volete una storia dovete dare una mano al destino. E ci sarà un incontro.

Oroscopo domani giovedì 8 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): diplomatici ma fermi

Oroscopo domani giovedì 8 luglio Vergine umore

E’ il momento giusto per trovare la soluzione a un problema che va avanti da tempo. Nei giorni scorsi probabilmente al riguardo avete riflettuto parecchio ma non è sufficiente: per chiudere definitivamente la delicata questione, forse sarà inevitabile tenere una conversazione.

Il buon aspetto tra la Luna in Cancro e Giove in Pesci indica che sarete all’altezza della situazione e risolverete: avrete un atteggiamento diplomatico ma al contempo mostrerete fermezza.

Oroscopo domani vergine per l’amore di giovedì 8 luglio 2021

In coppia: avrete voglia di parlare con il partner di alcune questioni su cui non siete d’accordo. Lo farete senza aggressività e troverete un compromesso.

Soli: tendenza a chiudervi in casa e dunque poi non dovete lamentarvi della tanto odiata solitudine.

Oroscopo domani giovedì 8 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): migliorare la vostra vita

Oroscopo di domani giovedì 8 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Siete dell’umore giusto per fare alcune scelte che riflettano il vostro accentuato desiderio di migliorare la vostra vita. La chiave per fare progressi al riguardo è quella di individuare quelle abitudini che capite ormai non contribuiscono al vostro benessere, all’entusiasmo e decidere di eliminarle.

In questo vi sarà utile il noto spirito critico di cui siete dotati. Con Marte in Leone lo slancio iniziale sarà incredibile anzi strepitoso ma sarà fondamentale la perseveranza.

Oroscopo domani capricorno amore giovedì 8 luglio

In coppia: il partner probabilmente ha bisogno di essere rassicurato/a sulla solidità della relazione. Siate affettuosi e disponibili.

Soli: potreste prendere una cotta per un/a collega o una persona che incontrerete in vacanza.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: MOLTO COMBATTIVI

GEMELLI: COSA DIRE E COSA INVECE EVITARE

CANCRO: UNA GESTIONE ALLEGRA DEL DENARO

LEONE: RILASSATEVI MENTALMENTE

BILANCIA: UN BEL CARICO DI RESPONSABILITA’

SCORPIONE: TENSIONI CON UN COLLEGA

SAGITTARIO: RIMBOCCARE LE MANICHE

ACQUARIO: PROGRESSO E SUCCESSO

PESCI: SARETE VINCENTI