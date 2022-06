Oroscopo domani venerdì 1 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la dissonanza Marte-Plutone qualcosa o qualcuno scatenerà la vostra rabbia ma non è escluso che sia dovuta a una decisione che non è di vostro gradimento, avrete la sensazione che sia un’imposizione. L’altro/a vi sembrerà troppo esigente e molto invadente. Tenete, per quanto vi è possibile, sotto controllo le emozioni ed evitate di dire cose che avranno un effetto boomerang.

Oroscopo domani Cancro 1 luglio: amore

In coppia: se capite che l’atmosfera sta diventando elettrica, prendete saggiamente le distanze. Soli: è un giovedì in cui siete selettivi: perché no se avete la possibilità di scegliere? In ogni caso, non fate troppo i/le difficili…

Oroscopo domani 1 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mantenere l’ottimismo