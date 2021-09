Oroscopo domani venerdì 1 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): il vostro parere è indispensabile

Oroscopo domani Cancro 1 ottobre: umore

Lavoro o vita personale, se con una persona c’è disaccordo su quanto fa o dice, pur cercando di capire cosa si nasconde dietro il suo atteggiamento, dovete esprimere il vostro parere. In caso contrario, ovvero tacendo, sarete costretti a sopportarne le conseguenze. La dissonanza Mercurio-Plutone indica che il vostro punto di vista sarà indispensabile. Prima lo farete, meglio sarà. Non rimandate!

Oroscopo domani Cancro 1 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: potreste avere la sensazione che il partner vi trascuri. Parlatene ma senza che si trasformi in un rimprovero. Soli: se volete fare nuovi incontri, che le persone si interessino a voi, cercate di ritrovare il sorriso! Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la carriera ha la priorità

Oroscopo domani Scorpione 1 ottobre: umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è qui che oggi concentrerete la vostra attenzione, sarà la vostra priorità. Tuttavia, pur riflettendo su ciò che volete realizzare, cercate di essere indulgenti con voi stessi. Con Mercurio in Bilancia in moto retrogrado, dovreste rallentare il ritmo e procedere con un po’ di calma. Vi sentirete molto meglio, affronterete inoltre le cose con piglio positivo.

Oroscopo domani Scorpione 1 ottobre: amore

In coppia: se siete insoddisfatti evitate di dare la colpa al partner. Potreste essere proprio voi a essere poco disponibili… Soli: non siete di buonumore e negli affari di cuore non è giornata di conquiste. Fate appello alla pazienza.

Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): emozioni amplificate

Oroscopo Pesci 1 ottobre: umore

In qualsiasi relazione è indispensabile un equilibrio dare/avere e se pensate che in un rapporto in particolare sia assente, la dissonanza Mercurio-Plutone potrebbe spingervi a una discussione. Se le tensioni sono aumentate il transito può amplificare le emozioni. Tuttavia, trovando le parole giuste potreste trovare un modo per risolvere la situazione. In caso contrario, potreste ritrovarvi in un vicolo cieco.

Oroscopo Pesci 1 ottobre: amore

In coppia: più complici che mai, con il partner parlerete di un progetto costoso ma che migliorerà la qualità della vita.

Soli: un incontro è molto possibile! Un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore, i vostri sguardi la diranno lunga…

