Oroscopo domani venerdì 11 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Le questioni finanziarie quotidiane avranno un posto di rilievo nella vostra mente, eppure in questo senso sembra che abbiate fatto qualche progresso e volendo sentirvi meglio riguardo alla situazione. Nel lavoro, è tempo di mollare obblighi e responsabilità che non vanno a vostro vantaggio. Parlate dunque, esprimete liberamente la vostra opinione così da stabilire aspettative e limiti.

Oroscopo domani 11 febbraio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): intuitivi e perspicaci Oroscopo domani Scorpione 11 febbraio: umore Intuito e perspicacia oggi sono accentuati, capirete al volo ciò che pensano gli altri. Ma ciò non avrà solo effetti positivi anzi, a livello personale potreste avere la sensazione che tutto questo vi impedisca di sognare, di fantasticare, poiché le piccole colpe, i difetti degli altri, li vedrete fin troppo chiaramente. Al contempo, invece, nel lavoro è una cosa positiva. Oroscopo domani Scorpione 11 febbraio: amore In coppia: riuscirete a equilibrare perfettamente ragione e sentimenti. Per il partner provate un amore sconfinato.

In coppia: volete vivere una grande passione amorosa e grazie al fascino, conquisterete! Oroscopo domani 11 febbraio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una persona manipolatrice Oroscopo Pesci 11 febbraio: umore

Potreste ricevere una chiamata o una visita che non vi piacerà: è la persona che vi chiamerà o verrà a trovarvi che non avrete voglia di accogliere a braccia aperte. Sapete che dietro l’apparente gentilezza e l’amicizia si nasconde una persona manipolatrice e invidiosa di voi. Ma non potete far nulla per cambiarlo/a. E come sempre tenderà a deridere o ritorcervi contro ciò che direte.

Oroscopo Pesci 11 febbraio: amore

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi e direte apertamente che è ingiusto/a. Ma avrete comunque uno sguardo amorevole.

Soli: una persona vi attrae irresistibilmente, tuttavia fate attenzione a non diventare soffocanti inviando messaggi a tutto spiano o chiamando continuamente. Forse avete fretta di arrivare al sodo ma non è una buona strategia.