Oroscopo domani 11 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): forti e determinati

Oroscopo domani Cancro 11 giugno: umore

Il cielo astrale vi regala il sollievo di cui avete tanto bisogno: Marte esce finalmente dal vostro segno ed entra in Leone. La presenza del pianeta rosso può aver scatenato problemi di salute, resi più irritabili e impulsivi ma ora, fino al 29 luglio, punterà i riflettori sul vostro settore del denaro ed è qui che impegnerete le vostre energie.

Potreste recuperare una somma di denaro che vi devono oppure lavorare di più per aumentare i guadagni. La vostra forza e la determinazione vi saranno comunque molto utili.

Oroscopo domani Cancro 11 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: pronti a dedicare attenzioni al partner, ad accettare di fare ciò che vi propone. Il che riscalderà la relazione.

Soli: se una persona vi attrae oggi non alzerete un dito: lascerete che a fare il primo passo sia l’altro/a!

Oroscopo domani 11 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ambiziosi e motivati

Oroscopo domani Scorpione 11 giugno: umore

L’arrivo di Marte in Leone, governatore del vostro segno con Plutone, vi spinge rende più ambiziosi, motivati, competitivi e pronti a dirigere le energie nella promozione dei vostri progetti e verso le aspirazioni lavorative. Fino al 29 luglio, è un buon momento, dunque per far sapere a tutti di cosa siete capaci.

Parlate liberamente delle vostre vittorie, dei successi e riceverete proposte, offerte di lavoro come non accadeva da un po’ di tempo. Dalla vostra avete anche le belle vibrazioni di Venere e Giove che influenzano positivamente i vostri progetti.

Oroscopo domani Scorpione 11 giugno: amore

In coppia: il partner potrebbe essere d’aiuto a trovare la soluzione a un problema: vi chiederete perché non avete parlato prima…

Soli: Colpo di fulmine nel programma della giornata! Non ci credete? Uscite e vedrete.

Oroscopo domani 11 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): non tutti meritano la vostra generosità

Oroscopo domani Pesci 11 giugno: umore

La presenza di Marte in Leone, fino al 29 luglio, accentuerà la passione per il vostro lavoro, avrete il desiderio di impegnare l’energia creativa nel raggiungimento dei vostri obbiettivi. Sarete spinti, inoltre, a dare una mano ai colleghi che vi chiederanno un aiuto. Qui, dovete fare attenzione a non eccedere poiché rischiate di esaurire le energie.

Concedetevi del tempo per ricaricarvi e soprattutto fate una selezione. Non tutti meritano infatti la vostra gentilezza e la vostra generosità…

Oroscopo Pesci 11 giugno: amore

In coppia: riannoderete la complicità, il partner sarà felice di notare che riuscite a sdrammatizzare le situazioni.

Soli: simpatia e dolcezza vi mettono in grado di attirare le persone. Con una in particolare darete il via a una bella storia.

