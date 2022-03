Oroscopo domani venerdì 11 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 11 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): un po’ disorientati

Oroscopo domani Cancro 11 marzo: umore

Con la Luna nel vostro segno e i tre pianeti in Pesci potreste sentirvi un po’ disorientati. Ma se non stabilite un programma preciso, un percorso da seguire, rischiate di rimanere coinvolti nei progetti di altre persone. Se la cosa non vi disturba, va bene. Ma se avete anche il solo vago sospetto che preferireste fare qualcos’altro, allora fate dei piani e seguiteli con determinazione.

Oroscopo domani Cancro 11 marzo: amore

In coppia: spinti a dedicare tempo al partner. Ma il suo atteggiamento potrebbe deludervi. Forse vi aspettate troppo?

Soli: non è giornata di incontri ma solo perché vi concentrerete attentamente sui vostri obbiettivi personali.

Oroscopo domani 11 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): intuito al top Oroscopo domani Scorpione 11 marzo: umore La Luna in Cancro accentua il vostro intuito. Potreste essere spinti ad apprendere qualcosa di nuovo, affinare un’abilità o persino a viaggiare. Il buon aspetto con Mercurio in Pesci, indica che potreste lanciarvi in un’avventura professionale collegata a un vostro interesse, un talento o un hobby. Fatelo, andate a scoprire dove potrebbe portarvi! Oroscopo domani Scorpione 11 marzo: amore In coppia: i pianeti rendono magnetica la relazione, l’amore è forte ogni giorno di più. La passione oggi è al top! Soli: un flirt è più profondo della semplice attrazione fisica. Vorrete andare oltre e lasciarvi andare. Oroscopo domani 11 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dite no all’insicurezza Oroscopo Pesci 11 marzo: umore E’ un venerdì in cui avrete tante ottime idee ma potreste sentirvi bloccati, soprattutto se permetterete che le paure o le insicurezze vi impediranno di condividerle. Dovete mettervi in gioco, non temere di correre un piccolo rischio. Lavoro o vita personale, inoltre, è vietato accontentarvi di relazioni superficiali che non vi appagano emotivamente e intellettualmente. Oroscopo Pesci 11 marzo: amore In coppia: potrebbero emergere alcune preoccupazioni domestiche che impediscono momenti romantici. Mantenete la calma. Soli: con la congiunzione Sole-Giove, un semplice flirt potrebbe trasformarsi in una relazione importante.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: