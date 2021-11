Oroscopo domani venerdì 12 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 12 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): entrare in azione

Oroscopo domani Cancro 12 novembre: umore

Dovreste capire cosa è che impedisce di avere il successo che desiderate. Probabilmente siete a conoscenza dei limiti, delle paure che per un po’ di tempo vi hanno bloccato. Ora sarete pronti a intervenire. E con il buon aspetto di Marte in Scorpione è la giornata ideale per entrare in azione. Ma non solo, oggi potrebbero farvi un complimento che nasconderà altro: potrebbe infatti arrivare una proposta interessante.