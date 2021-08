Oroscopo domani venerdì 13 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un allontanamento temporaneo

Oroscopo domani Cancro 13 agosto: umore

Nel corso di una conversazione con una persona, potreste toccare con mano che riguardo a un problema ha delle opinioni inamovibili. Ciò potrebbe avere un impatto sul rapporto e in base alle vostre opinioni, decidere di stare alla larga o continuare la frequentazione. Probabile che si crei una frattura temporanea a meno che voi più semplicemente accetterete il fatto che non si può andare d’accordo su tutto. Il che sarebbe l’atteggiamento più saggio.

Oroscopo domani Cancro 13 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: siete innamorati del partner ma oggi qualcosa vi turba, provate dei dubbi, senso di instabilità.

Soli: bando al passato e più sicurezza in voi stessi! In caso contrario, non ci sarà alcun incontro.

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): circola un po’ di frustrazione

Oroscopo domani Scorpione 13 agosto: umore

Il percorso da seguire oggi potrebbe essere poco chiaro. La dissonanza tra Marte e Saturno, pone dei limiti e vi sentirete frustrati, bloccati soprattutto quando si tratterà di andare avanti per raggiungere i vostri obbiettivi. Anziché dannarvi nel tentativo di trovare delle risposte o impegnare inutilmente le energie, rallentate il ritmo e cercate di capire se avete commesso degli errori e dove, eventualmente, potreste apportare qualche modifica.

Oroscopo domani Scorpione 13 agosto: amore

In coppia: piccole critiche, commenti poco piacevoli e il partner a un certo punto potrebbe averne abbastanza.

Soli: ci sarà qualcuno che oggi si salverà dalle vostre critiche? Sorridete, anche se non ne avete voglia.

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): lavorate instancabilmente

Oroscopo domani Pesci 13 agosto: umore

Nel lavoro oggi siete inarrestabili, rimboccate le maniche senza esitare. Colleghi, clienti e superiori noteranno il vostro entusiasmo. Lavorerete instancabilmente, senza alcuno sforzo così da avere risultati sorprendenti. E come frutto del vostro duro impegno, potrebbe arrivare l’opportunità di collaborare insieme a un’altra persona su un nuovo e stimolante progetto. Il buon aspetto tra la Luna e il Sole, garantisce che entrambi otterrete bei guadagni.

Oroscopo Pesci 13 agosto: amore

In coppia: l’amore è vissuto intensamente, con il partner è fusione totale. Anche se interiormente le emozioni sono instabili.

Soli: con un/a perfetto/a sconosciuto/a scatterà un’attrazione immediata, avrete la sensazione di conoscerlo/a da sempre!

