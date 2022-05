Oroscopo domani venerdì 13 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Bilancia che forma aspetti interessanti, potresti essere spinti a contattare una persona per lavorare insieme a un progetto. Il vostro entusiasmo crescerà grazie semplicemente alla sua presenza e potrebbe essere il piacere della sua compagnia che vi farà portare avanti il progetto. Se infine, avete bisogno di una boccata d’aria fresca, un viaggetto o una nuova esperienza potrebbero ricaricarvi di splendide energie.

Oroscopo domani Scorpione 13 maggio: umore Con la Luna in Bilancia che sosta alle spalle del vostro segno, è normale che preferirete rimanere dietro le quinte o evitare situazioni impegnative. Potreste avvertire il bisogno di rallentare, riposare di più così da ricaricare le batterie. Non dovete dunque sentirvi in colpa se sarete spinti a staccare la spina e stare per conto vostro, soprattutto se i gli amici e colleghi vi opprimono con le loro richieste. Oroscopo domani Scorpione 13 maggio: amore In coppia: ritorno alla grande della passione, l’amore è più forte e intenso che mai! Soli: potreste dare il via a una storia d’amore, un mix di sentimenti e sensualità. Ma a una condizione: dovete esprimere le vostre emozioni. Oroscopo domani 13 maggio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): occhio quando vi esprimete Oroscopo Pesci 13 maggio: umore

E’ una giornata in cui siete più inclini a riconoscere e comprendere i vostri bisogni e desideri più profondi anche se non li esprimerete agli altri. È il momento di identificare i problemi e cercare risposte alle recenti emozioni o a avvenimenti complicati. Tuttavia fate attenzione: le vostre parole hanno più impatto del solito e c’è una certa tendenza a far esplodere una situazione poiché vi esprimete in modo negativo.

Oroscopo Pesci 13 maggio: amore

In coppia: è un venerdì sorprendente! Nella relazione non circolerà la noia ed è possibile che qualcosa di inaspettato darà il via a un miglioramento!

Soli: oggi tutto è possibile! I pianeti indicano che potreste fare uno splendido incontro.