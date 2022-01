Oroscopo domani venerdì 14 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Mercurio in moto retrogrado da oggi e per tre settimane, per il vostro segno rappresenta un’opportunità per riflettere nel dettaglio ai vostri piani finanziari futuri e, se necessario, apportare modifiche importanti o trovare delle soluzioni. È anche un’occasione per mettere ordine nelle questioni in sospeso e prima di procedere con qualsiasi impegno di tipo finanziario, porre le domande giuste.