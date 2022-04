Oroscopo domani venerdì 15 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Blitz dice

Canone Rai, dal 2017 è in bolletta, in bolletta della luce. Non era il suo posto, ma stava là per riuscire ad essere pagato. Infilato in bolletta il canone Rai era pagato automaticamente. Quindi da tutti o quasi tutti. Prima di essere infilato in bolletta, il canone Rai, oltre alla palma di tassa più antipatica, […]