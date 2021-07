Oroscopo domani venerdì 16 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 16 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la necessità di un cambiamento

Oroscopo domani Cancro 16 luglio: umore

Al centro della vostra attenzione c’è il benessere personale e gli obbiettivi da raggiungere. Più sarete soddisfatti della situazione attuale e più vi sentite bene con voi stessi. Eppure l’attuale assetto astrale potrebbe avvisarvi della necessità di un cambiamento.

Qualcosa a cui pensate da tempo solo che ora siete più determinati a concretizzarlo in modo che funzioni. Su un altro piano: la presenza di Mercurio nel vostro segno potrebbe spingervi a dire qualcosa sull’onda dell’emotività. Evitate, in seguito potreste pentirvi.

Oroscopo domani Cancro 16 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: ipersensibili, prendete alla lettera tutto ciò che dice il partner. Cercate di mantenere un certo distacco.

Soli: non è giornata propizia agli incontri reali o virtuali. Se inoltre avete intenzione di dichiarare i vostri sentimenti a una persona, aspettate.

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rifiutare un’offerta

Oroscopo domani Scorpione 16 luglio: umore

Una persona potrebbe tentare di convincervi ad aderire a un progetto: evitate assolutamente. E’ pur vero che potreste essere molto tentati, soprattutto se ve lo infiocchetteranno facendolo sembrare brillante. Se siete in bilico, sul punto di ritrovarvi coinvolti, ascoltate l’istinto.

Ci sono buone probabilità che l’aspetto Sole-Plutone vi spinga a pensarci ancora un po’ e in seguito rifiutare l’offerta. Al contempo la Luna in Bilancia in armonia con Saturno, vi spingerà a fare progetti futuri importanti riguardanti la casa e la famiglia.

Oroscopo domani Scorpione 16 luglio: amore

In coppia: cambiare qualche abitudine potrebbe essere la soluzione per dare nuovo slancio alla relazione.

Soli: il desiderio di incontrare l’amore oggi è accentuato. Ma evitate di iniziare una relazione solo per riempire un vuoto.

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un approccio realistico

Oroscopo domani Pesci 16 luglio: umore

Con la Luna in Bilancia sarete meno emotivi e nei confronti di problemi o discussioni con il boss o colleghi avrete un approccio realistico. Al vostro segno non piacere affrontare i conflitti a viso aperto, se oggi sentirete che se ne sta preparando uno, sarete in grado di appianarlo con diplomazia, gentilezza e tatto.

Nell’ambiente di lavoro stabilite la pace e anziché alimentare l’insicurezza cercate di offrire delle soluzioni. La vostra forza interiore vi permetterà di affrontare qualunque cosa vi riserverà la giornata.

Oroscopo Pesci 16 luglio: amore

In coppia: le reazioni accese e le tensioni non giovano alla relazione. Allora, datevi entrambi una calmata.

Soli: una persona vi attrae ma per timore di un rifiuto non fate il primo passo. Ma se mostra interesse, fatevi avanti.

