Oroscopo domani 18 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): recuperare le energie

Oroscopo domani Cancro 18 giugno: umore

Il vostro segno ha regolarmente bisogno di ritirarsi nel suo accogliente guscio e ricaricare le batterie. Con la Luna in Bilancia, avete voglia di stare in casa per recuperare le energie e stare in pace. E’ anche la giornata ideale per abbellire l’abitazione e buttare le vecchie cianfrusaglie, le cose che non vi servono più.

Al contempo, l’armonia tra Luna e Marte potrebbe spingervi a qualche acquisto impulsivo. Dovete essere dunque consapevoli del vostro desiderio di spendere sull’onda dell’entusiasmo.

Oroscopo domani Cancro 18 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: le vostre esigenze oggi vi sembreranno fondamentali e le imporrete. Non in modo autoritario ma con fermezza.

Soli: sfruttate le energie planetarie odierne per mettere una pietra sul passato e lanciarvi in una nuova vita!

Oroscopo domani 18 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una persona vi darà un aiuto

Oroscopo domani Scorpione 18 giugno: umore

Sentite che una persona che conoscete bene potrebbe avere un impatto positivo su una vostra situazione di tipo pratico e oggi sarete spinti a contattarla. Se ha un certo potere sarà in effetti in grado di utilizzare qualche aggancio in vostro favore.

Se il vostro piano è collegato a questioni di tipo commerciale o finanziarie, visto che è un momento decisivo il suo aiuto vi permetterà di concludere al meglio l’affare.

Oroscopo domani Scorpione 18 giugno: amore

In coppia: avete bisogno di sentire vicino/a il partner: fisicamente ed emotivamente. Serata romantica e bollente!

Soli: se avete intenzione di conquistare, il vostro lato misterioso avrà l’effetto calamita. Tuttavia, usatelo quel tanto che basta per intrigare l’altro/a. Non esagerate perché potrebbe sentirsi ignorato/a.

Oroscopo domani 18 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): alla larga dai pessimisti

Oroscopo domani Pesci 18 giugno: umore

Con la Luna in Bilancia cercate di sdrammatizzare le situazioni, il senso dell’umorismo sarà la carta vincente per andare oltre. Al contempo, forse è arrivato il momento di fare una selezione nelle relazioni e non prendere per oro colato tutto ciò che vi diranno.

State alla larga dai pessimisti. La presenza di Giove nel vostro segno, inoltre indica che se avete dei progetti potete dare il via, il pianeta favorisce le negoziazioni, la firma dei contratti.

Oroscopo Pesci 18 giugno: amore

In coppia: evitate che dubbi e incertezze prendano il sopravvento. Gustate bei momenti con il partner e non pensate a niente!

Soli: la tendenza odierna è quella di mettere tutto in discussione. Ma avrete certamente delle buone ragioni.

