Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 2 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): di fronte a un bivio

Oroscopo domani Cancro 2 luglio: umore

Per il vostro segno è sempre importante rimanere fedeli a se stessi, ma con l’attuale assetto astrale al riguardo potreste trovarvi alle prese con qualche difficoltà. Per raggiungere l’obbiettivo che avete in mente potreste dover sacrificare alcuni valori. E’ in sintonia con il vostro modo di essere? Se vi sentite già da ora a disagio avete la risposta se andare avanti o meno.

Al contempo, potreste essere alle prese con decisioni importanti sul fronte lavoro. Forse una determinata situazione non è più adatta a voi e siete di fronte a un bivio. Prenderete la decisione giusta.

Oroscopo domani Cancro 2 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: nel caso l’atmosfera diventi elettrica, prendete saggiamente le distanze. Eviterete di esplodere.

Soli: abbastanza selettivi! E perché no se avete la possibilità di scegliere? In ogni caso, non fate troppo i difficili…

Oroscopo domani 2 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): equilibrio tra lavoro e vita privata

Oroscopo domani Scorpione 2 luglio: umore

E’ stata una settimana impegnativa e avete bisogno di tempo per scrollarvi di dosso le tante emozioni intense che avete provato. I pianeti vi spingono a dedicare maggiore attenzione all’equilibrio tra lavoro e vita privata così da provare benessere. La Luna in Ariete rappresenta un’opportunità per praticare esercizio fisico e seguire una dieta sana.

Se l’idea di muovervi non vi attrae minimamente, concentratevi su qualcosa in cui canalizzare mentalmente le energie.

Oroscopo domani Scorpione 2 luglio: amore

In coppia: vi divertirete a giocare al gatto e al topo… La serata promette molto bene.

Soli: seduzione, giochi di sguardi: ci sono tutte le condizioni per vivere una grande avventura d’amore.

Oroscopo domani 2 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): trovare un compromesso

Oroscopo domani Pesci 2 luglio: umore

Se in una relazione di lavoro o personale, circolano delle tensioni, ci sono dei conflitti, non vi sarà facile andare incontro all’altro/a. I passaggi astrali renderanno pressoché impossibile andare d’accordo, vedere le cose nello stesso modo. A meno che non siate cauti, finireste col discutere di parecchie cose e allontanarvi ancora di più.

Allora: fate appello alla volontà di risolvere la situazione e cercate di trovare un compromesso. Farlo può essere molto più facile che contrastarlo.

Oroscopo Pesci 2 luglio: amore

In coppia: complicità, voglia di progetti a due… Per molti, il desiderio di concepire un bebè.

Soli: incontri d’amore, flirt, conquiste. I pianeti mettono in primo piano la vita affettiva e il cuore batterà forte!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: VARIARE IL QUOTIDIANO

TORO: DECISIONI IMPORTANTI

GEMELLI: METTERVI NEI PANNI DEGLI ALTRI

LEONE: DIFFICOLTA’ A CONCENTRARVI

VERGINE: AFFRONTARE UN PROBLEMA

BILANCIA: LA SOLUZIONE A UN PROBLEMA

SAGITTARIO: SGOMBRARE IL CAMPO DAGLI EQUIVOCI

CAPRICORNO: RIGENERARE LE ENERGIE

ACQUARIO: OTTERRETE CIO’ CHE VOLETE