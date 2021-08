Oroscopo domani venerdì 20 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): il ritorno di un vecchio amico

Oroscopo domani Cancro 20 agosto: umore

Aggiornate il profilo sui social media di lavoro o ampliate i contatti di lavoro. E’ quanto indica il buon aspetto Mercurio-Urano, utile a rendere fruttuose le conversazioni, a mettervi in gioco online. Parlate delle vostre esperienze di lavoro, pubblicizzate la vostra azienda! Potreste ricevere qualche inaspettata offerta. Al contempo, con Urano in moto retrogrado fino a gennaio, non è escluso che vi ricontatti un vecchio amico e ne sarete felici.

Oroscopo domani Cancro 20 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: avete la splendida sensazione che il vostro sia un amore per sempre. E, probabilmente, non sbagliate…

Soli: dimenticate gli errori del passato: oggi è possibile nasca una storia e dovete ripartire su basi nuove!

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): vita sociale piacevolmente movimentata

Oroscopo domani Scorpione 20 agosto: umore

Il transito odierno Mercurio-Urano è eccellente per collaborare, condividere idee e interagire con gli altri in modo pacifico. Un po’ di distacco sarà d’aiuto a vedere le cose in prospettiva, soprattutto riguardo una relazione. La vita sociale è piacevolmente movimentata, avrete belle conversazioni e informazioni utili. Accettate dunque un invito, sarà più divertente di quanto pensavate. Entrerete in contatto con persone interessanti che accenderanno la vostra curiosità.

Oroscopo domani Scorpione 20 agosto: amore

In coppia: slanci di passione, l’amore è al primo posto e la comunicazione con il partner è perfetta!

Soli: cielo astrale favorevole agli incontri d’amore. Allora, uscite perché – ovunque – c’è la possibilità di conquistare un cuore.

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): delegare qualche compito

Oroscopo Pesci 20 agosto: umore

La Luna in Acquario rappresenta un invito a ritagliare del tempo per rilassarvi, riflettere e lasciarvi andare. Se non avete impegni particolari, è la giornata ideale per coccolarvi, fare qualcosa di carino solo per voi e, potendo delegare quei compiti quotidiani così da prendervela comoda. Inoltre, un po’ di distacco o una buona dose di obbiettività possono essere d’aiuto a migliorare la visione che avete riguardo una determinata situazione.

Oroscopo Pesci 20 agosto: amore

In coppia: grande potere di convincere. Se, dunque, avete intenzione di chiedere qualcosa al partner non saprà dire “no”.

Soli: evitate di concedere immediatamente la vostra fiducia a alla prima persona che saprà affascinarvi.

