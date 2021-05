Oroscopo domani 21 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ampliare i contatti

Oroscopo domani Cancro 21 maggio: umore

E’ tempo di chiedervi dove avete impegnato gran parte delle energie senza avere un ritorno finanziario adeguato. E’ il momento di aumentare i guadagni e in questo potrebbero esservi d’aiuto le conoscenze. Ampliate il più possibile i contatti – anche sul posto di lavoro – e troverete chi sarà pronto a sostenervi, a dare una mano.

I passaggi attuali vi spingono a progredire in modi che non avreste mai immaginato ma dovete anche chiedervi quali schemi di auto-sabotaggio dovete mollare.

Oroscopo domani Cancro 21 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: abbastanza taciturni, un po’ inquieti ma senza che ci sia un vero motivo.

Soli: nessuno riesce a conquistare il vostro cuore? Aspettate il 2 giugno, quando Venere entrerà nel vostro segno. Nel frattempo curate l’immagine!

Oroscopo domani 21 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): occhio alle spese

Oroscopo domani Scorpione 21 maggio: umore

Per oggi, evitate di correre rischi nelle finanze, poiché l’istinto per le questioni di denaro è temporaneamente out. Gli aspetti astrali odierni vi spingono a sognare in grande e a essere parecchio auto indulgenti. Divertitevi pure, ci mancherebbe!, ma occhio a esagerare, nonché a spendere troppo.

Su un altro piano: la dissonanza Sole-Giove potrebbe far arrivare buone notizie, ad esempio il finanziamento di progetto che avete a cuore e che stavate aspettando con ansia.

Oroscopo domani Scorpione 21 maggio: amore

In coppia: avete bisogno di fare il punto della situazione e sgombrare il campo da malintesi e incertezze.

Soli: sulla difensiva, oggi sarà difficile che qualcuno possa breccia nel vostro cuore!

Oroscopo domani 21 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): selezionare le amicizie

Oroscopo domani Pesci 21 maggio: umore

La dissonanza Sole-Giove nel vostro segno, potrebbe spingervi a premere l’acceleratore per raggiungere gli obbiettivi, realizzare le ambizioni. Mentre definirete bene i passi da fare, sarebbe utile scegliere con saggezza le persone da frequentare. Ci sarà, infatti, chi vi incoraggerà, vi offrirà tutto il supporto di cui avete bisogno ma altri potrebbero mettere in dubbio i vostri piani e in questo caso, fareste bene a evitarli.

Per oggi, data la dissonanza di cui sopra, cercate di ritagliare delle pause di relax, per ricaricarvi di belle energie fate una passeggiata nel verde o praticate la meditazione.

Oroscopo Pesci 21 maggio: amore

In coppia: sembra che oggi ogni occasione sia buona per scatenare una discussione. E visto che il partner è meno paziente, ci saranno delle tensioni.

Soli: chiedetevi se avete davvero voglia di incontrare l’amore. C’è chi vi corteggia ma oggi sembrate poco motivati.

