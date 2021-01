Oroscopo domani venerdi 22 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni di domani 22 gennaio

Oroscopo di venerdì 22 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (tendenza a esagerare) e Leone (occhio a chi vi lusinga).

Oroscopo del 22 gennaio, gli astri dicono all’Ariete che tende a esagerare al Leone di fare attenzione a complimenti e lusinghe.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 22 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la tendenza a esagerare

Oroscopo Ariete umore

I pianeti sollecitano il bisogno di azione, con il trascorrere delle ore oggi la vostra tendenza è quella di esagerare. Il rischio è che prendiate delle decisioni velocemente solo per il gusto di fare qualcosa. Potreste provare l’urgenza improvvisa di voler guadagnare di più o intraprendere un progetto ambizioso.

Il coraggio e la sicurezza non vi mancano, annuncia l’oroscopo, tuttavia cercate di domare l’impulso di spingervi un po’ troppo oltre. Vi sarà utile valutare con saggezza, esaminare a fondo e pianificare. Vi metterete al riparo da un’eventuale delusione.

Oroscopo Ariete 22 Gennaio amore

In coppia: è una giornata in cui saprete come farvi perdonare qualche errore e con il sorriso irresistibile che avete il partner non saprà resistervi.

Soli: il senso dell’umorismo oggi è l’arma segreta che vi permetterà di conquistare il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 22 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): trovare un terreno d’intesa

Oroscopo Leone umore

A voi piacciono i complimenti, le lusinghe ma fino a domenica siete pregati di non prenderli per oro colato. E’ possibile che qualcuno li faccia con l’obbiettivo di influenzarvi, di manipolarvi. L’oroscopo tuttavia annuncia che potreste essere voi ad adulare una persona cara per ottenere qualcosa. Ma non è sicuro che funzioni.

Probabile che l’altro non capisca dov’è che volete arrivare. Su altro piano: non è il momento di soffermarvi sul motivo per cui si sta verificando un problema, ma riflettere invece su cosa potreste fare al riguardo.

Oroscopo Leone amore

In coppia: l’aspetto Venere-Nettuno aggiungerà alla relazione un pizzico di romanticismo in più. Piacerà a entrambi.

Soli: al contrario dei giorni scorsi, siete determinati e forse perché sentite che ad attendervi c’è l’amore!

Oroscopo 22 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dare il via a un progetto

Oroscopo 22 gennaio Sagittario: umore

Può accadere qualcosa di inaspettato, ma non sarete sorpresi più di tanto. Da tempo infatti avete voglia di ampliare gli orizzonti, avete cercato eventi in grado di provocare un cambiamento nella situazione attuale. Per cui ciò che arriverà sarà benvenuto.

I passaggi sono globalmente positivi, avete la possibilità di dare il via a un progetto e raggiungere la vetta! Unica accortezza, annuncia l’oroscopo, è di evitare di vedere in grande nel settore finanze. Se, ad esempio, state aspettando un rimborso, un risarcimento, potrebbe essere inferiore a quanto da voi immaginato.

Oroscopo Sagittario 22 gennaio: amore

In coppia: avete bisogno che il partner vi dia prova del suo amore. E oggi vi attendono piacevoli sorprese.

Soli: dubbi, inquietudine, vi ponete tante domande sulle scelte che fate. Forse dovreste cambiare atteggiamento.

Per tutti gli altri segni clicca qui.