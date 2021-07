Oroscopo domani venerdì 23 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 23 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la priorità siete voi stessi

Oroscopo domani Cancro 23 luglio: umore

La soluzione a un problema riguardante una relazione potrebbe essere proprio davanti a voi ma, forse, poiché siete coinvolti non siete in grado di individuarla. Se state tenendo per voi una questione complicata, parlarne con un amico fidato sarà d’aiuto a esaminarla da una nuova prospettiva.

In questo periodo è probabile abbiate pensato ad aiutare gli altri dimenticando i vostri bisogni. E’ il momento di mettervi al primo posto, siete la vostra priorità.

Oroscopo domani Cancro 23 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: voglia di ri-conquistare il partner che sarà molto ricettivo alle vostre dimostrazioni d’amore.

Soli: nel programma della giornata ci sono nuovi incontri e tutti interessanti. A voi la scelta…

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): confusi riguardo a una persona

Oroscopo domani Scorpione 23 luglio: umore

Gli aspetti tra Mercurio con Nettuno e Plutone possono essere d’aiuto a vedere chiaramente la verità di una situazione. E’ probabile che siate confusi nei confronti di una persona ma nei prossimi giorni sarete in grado di capire come stanno realmente le cose.

Il che potrebbe comportare di fidarvi dell’altro/a poiché avrete sgombrato il campo dai dubbi. Più in generale, visto che siete in forma, cercate di rimanere concentrati sugli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere.

Oroscopo domani Scorpione 23 luglio: amore

In coppia: se le acque sono un po’ agitate, con il partner cercate di far valere chiaramente il vostro punto di vista.

Soli: se con una persona che vi corteggia (online) c’è un disaccordo, passate ad altro capitolo. Soprattutto se nella vita reale non l’avete mai incontrato/a.

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): fidarvi dell’istinto

Oroscopo domani Pesci 23 luglio: umore

Accade spesso che abbiate una innata comprensione riguardo alle motivazioni che spingono chi vi circonda ad avere un determinato atteggiamento, per cui anche oggi per quanto riguarda voi stessi dovete fidarvi dell’istinto.

All’apparenza alcune situazioni, la vostra prospettiva su questioni importanti e sul quotidiano potrebbero essere in un certo modo ma non è detto sia realmente così. Potrebbe esserci dell’altro. Facendo un passo alla volta avrete la possibilità di tirarvi indietro quando lo riterrete necessario.

Oroscopo Pesci 23 luglio: amore

In coppia: bisogno di sentirvi vicini al partner, fino a che punto l’amate. Si sentirà rassicurato/a e ricambierà a mille!

Soli: se le vostre storie si concludono sempre in un buco nell’acqua, è tempo di capire il perché e cambiare atteggiamento.

