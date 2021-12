Oroscopo domani venerdì 24 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Mercurio in Capricorno in buon aspetto con Nettuno in Pesci al vostro segno consiglia di condividere le idee con chi vi circonda: potrebbero essere d’aiuto a realizzare qualcosa di magico, come ad esempio un progetto di gruppo. Ricordate sempre che volere è potere! E stasera, grazie alla Luna in Vergine sembra che in casa ci sia divertimento, bei rapporti con amici e familiari.