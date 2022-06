Oroscopo domani venerdì 24 giugno 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Potreste fare passi avanti nella carriera ma scoprire che ci sono degli aspetti negativi. Il primo è che avete nuove responsabilità e potreste dubitare di essere all’altezza. Il secondo è che potreste ritrovarvi catapultati nel regno della politica aziendale. Non permettete che queste cose frenino il vostro entusiasmo. Avete ciò che serve per mettere a tacere la prima preoccupazione e la saggezza per evitare la seconda. Guardate avanti e puntate in alto!