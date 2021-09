Oroscopo domani venerdì 24 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 24 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): gettare le basi per il successo

Oroscopo domani Cancro 24 settembre: umore

La Luna in Toro spinge a puntare la vostra attenzione sulle amicizie. E’ una giornata ideale per incontrare gli amici, organizzare una cena o fare lunghe chiacchierate al telefono. Al contempo, il buon aspetto Marte-Saturno rappresenta un invito a gettare le basi che vi faranno raggiungere il successo lavorativo. Il primo passo è capire cosa è che volete ottenere. Esaminate gli obbiettivi, i sogni, le aspirazioni per cui vale la pena di impegnare le vostre energie.

Oroscopo domani Cancro 24 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: potrebbero esserci dei battibecchi per questioni di soldi, sulla gestione delle finanze. Potrebbero essere, tuttavia, tensioni assolutamente superabili. Soli: la persona che vi attrae, per oggi si farà attendere… Ma voi ugualmente aspetterete un segnale. Oroscopo domani 24 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): riflettere prima di agire

Oroscopo domani Scorpione 24 settembre: umore

Se vi trovate di fronte a situazioni complicate, che necessitano di maggiore riflessione, la cosa migliore è fare una pausa. Chi vi circonda potrebbe premere affinché prendiate una decisione o facciate qualcosa al riguardo ma la presenza di Marte in Bilancia, indica che non dovete prendere iniziative precipitose. Fatelo solo quando sentite che arrivato il momento giusto.

Oroscopo domani Scorpione 24 settembre: amore

In coppia: avete una visione chiara della relazione, di ciò che è necessario fare per mantenerla così com’è o migliorarla.

Soli: un/a amico/a potrebbe invitarvi a uscire: accettate perché farete nuove conoscenze. E una nuova persone potreste vivere un’avventura ricca di passione!

Oroscopo domani 24 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sfogarvi sarà una liberazione

Oroscopo Pesci 24 settembre: umore

La Luna in Toro, al vostro segno chiede di parlare, sfogarvi poiché potrebbe essere liberatorio. Se provate frustrazione per qualcosa oggi emergerà con forza e non vi interesserà la reazione della persona a cui indirizzerete lo sfogo. Se avete taciuto per non agitare le acque non vorrete andare avanti in questo modo. E le cose cambieranno!

Oroscopo Pesci 24 settembre: amore

In coppia: avrete idee sorprendenti per ravvivare la fiamma dell’amore, darete prova di grande fantasia…

Soli: se negli affari di cuore non vi aspettate più niente oggi dovrete ricredervi. L’amore arriva, molto spesso, proprio nel momento in cui non ci si pensa più.

